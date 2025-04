Komisja Europejska uznaje za konieczne wprowadzenie bardziej radykalnych środków niż te stosowane przez Polskę do walki z ptasią grypą. Wśród nich są działania, które według KE pozwolą na rozrzedzenie populacji zwierząt wrażliwych na zakażenie wirusem - przekazał w piątek PAP resort rolnictwa.

Według resortu rolnictwa w Polsce obecnie jest 78 ognisk ptasiej grypy, z czego 37 na terenie woj. wielkopolskiego (12 tylko w kwietniu br.). W związku z dużą liczbą ognisk - jak dodało - "Komisja Europejska – biorąc pod uwagę bardzo niestabilną sytuację epizootyczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków – poinformowała o wdrożeniu dodatkowych restrykcji".

Resort dodał, że ustanowione rozporządzeniem Komisji "nadzwyczajne środki" przede wszystkim miałyby dotyczyć "wprowadzenia zakazu nowych wstawień ferm znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami do czasu opanowania epidemii". Wyjaśnił, że takie działanie - według KE - ma pozwolić na "rozrzedzenie populacji zwierząt wrażliwych na zakażenie wirusem". To z kolei ma ograniczyć możliwość wybuchu kolejnych ognisk choroby.

MRiRW zapewniło, że organy Inspekcji Weterynaryjnej "prowadzą intensywny dialog z KE w celu ograniczenia terytorialnego restrykcji oraz uzyskania odstępstw na przemieszczanie innych produktów pochodzących od drobiu i działalności zakładów wylęgu drobiu". Dodało, że we wszystkich państwach członkowskich obowiązują przepisy ustanawiające "zasady regionalizacji". Jak tłumaczy resort, oznacza to, że ewentualne ograniczenia w handlu mogą być stosowane jedynie do określonego obszaru kraju, który jest zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej.

W piątek odbyło się spotkanie branży drobiarskiej z przedstawicielami Inspektoratu Weterynaryjnego w temacie planowanych przez KE obostrzeń. Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski powiedział PAP, że "nie będzie embarga na wywóz drobiu z terenów objętych unijnymi obostrzeniami; handel wewnątrzwspólnotowy będzie dozwolony". W jego ocenie pierwsza propozycja KE "była całkowicie nie do przyjęcia", a obecna nadal "jest bardzo trudna do zaakceptowania". "Będziemy walczyć, aby było jak najmniej najbardziej dotkliwych obostrzeń" - zadeklarował Jażdżewski.

Na początku marca Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, informowała, że liczba wylęgów kur niosek jaj konsumpcyjnych w Polsce w styczniu 2025 r. wzrosła o 8,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, do 3,2 mln.