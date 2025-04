Administracja USA chce, by Chiny wystąpiły o rozmowę z Donaldem Trumpem, aby zażegnać wojnę handlową, lecz Pekin konsekwentnie tego odmawia - podała w piątek stacja CNN. Waszyngton też odmawiają wykonania pierwszego ruchu, twierdząc, że to Chiny wybrały eskalację konfliktu.

Jak podaje CNN, jeszcze w czwartek administracja Trumpa ostrzegała w prywatnych rozmowach Chińczyków przed podejmowaniem działań odwetowych za podwyższenie przez władze USA ceł na chińskie towary. Amerykanie mieli też przekazać, że przewodniczący ChRL Xi Jinping powinien zwrócić się o rozmowę telefoniczną z Trumpem. Zamiast tego kilka godzin później Chiny ogłosiły swój odwet, podwyższając stawkę celną dla towarów z USA do 125 proc.

Podobna dynamika w kontaktach USA z Chinami miała istnieć od dwóch miesięcy: Waszyngton komunikuje Pekinowi, że Xi powinien zainicjować rozmowę z Trumpem, ale Pekin konsekwentnie odmawia. Jak odnotowuje CNN, jednym z powodów - zdaniem przedstawicieli administracji - jest to, że chiński przywódca nie chce być postrzegany jako słaby, robiąc pierwszy krok. Jednocześnie amerykańscy oficjele wykluczają wyciągnięcie ręki do Pekinu jako pierwsi, bo ich zdaniem to Chiny zdecydowały się na eskalację, odpowiadając odwetem na cła Trumpa.

Mimo to w ostatnich dniach Trump kilkakrotnie otwarcie wyrażał nadzieję na zawarcie układu z Chinami, a także przekonanie, że tego samego chce Pekin. Mówił jednak, że Chińczycy są dumnym narodem, a Xi dumnym przywódcą i "nie wiedzą jak się do tego zabrać". Wcześniej sugerował, przekazując to rzeczniczce Białego Domu, że byłby "bardzo łaskawy", gdyby Chiny podjęły rozmowy handlowe.

Według CNN, Trump ma wizję zawarcia z Pekinem "wielkiego układu", obejmującego nie tylko redukcję deficytu handlowego, lecz także sprawy przemytu fentanylu do USA oraz sprzedaży TikToka. Trump przyznał jednak, że po nałożeniu przez niego ceł, temat zgody ChRL na sprzedaż aplikacji upadł, mimo że strony miały być jego zdaniem bliskie porozumienia.