Lotnisko kupi nowoczesne skanery

- Obecnie trwa postępowanie na nowoczesne skanery, w którym udział biorą dwa konsorcja. Chcemy, by proces instalacji nowych skanerów rozpoczął się jak najszybciej, zaraz po zakończeniu sezonu Lato 2025 – przekazała rzecznik prasowa Polskich Portów Lotniczych (PPL) i Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak dodała, postępowanie obejmuje 15 linii kontroli bezpieczeństwa.

Szybsza kontrola przy odprawie

- Nowe skanery będą spełniać najnowocześniejsze normy, pozwolą m.in. na niewyjmowanie elektroniki z bagażu podręcznego, a także kontrolę pojemników z płynami powyżej 100 ml, co znacznie przyspieszy kontrolę bezpieczeństwa – wyjaśniła.

Przekazała, że w przyszłości podobne skanery PPL zamierza wprowadzić także na lotniskach w Radomiu oraz Zielonej Górze.

W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie limitów na płyny na niektórych lotniskach. W portach, które używają określonego typu skanera bezpieczeństwa, zostanie zniesiony limit 100 ml na płyny przewożone w bagażu. Takich urządzeń w UE jest 700, w 21 państwach członkowskich. Chodzi o nową generację skanerów bezpieczeństwa C3 na lotniskach z systemem wykrywania materiałów wybuchowych. Wykorzystują one technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

Nowe skanery już działają w Polsce

W Polsce mają je już lotniska w Lublinie i Poznaniu. Port Lotniczy Lublin w lutym br., jako pierwsze lotnisko w kraju, uruchomił dwie linie z nowoczesnymi skanerami CT do obsługi bagażu podręcznego pasażerów. Z kolei w kwietniu br. Port Lotniczy Poznań-Ławica uruchomił linie kontroli wyposażone w nowoczesne prześwietlarki bagażu w III standardzie.

Na przełomie roku takie skanery powinny pojawić się na lotnisku w Jasionce, gdzie obecnie także trwa procedura zakupowa. Podobnie Lotnisko Kraków Airport dąży do jak najszybszego wdrożenia nowych unijnych regulacji. „Sprzęt, który posiadamy, znajduje się na liście urządzeń umożliwiających zniesienie tych ograniczeń, jednak aby mogły one w pełni zastąpić dotychczasowe procedury, muszą jeszcze przejść odpowiedni proces certyfikacji. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko” - wyjaśniła PAP rzeczniczka Kraków Airport Monika Chylaszek.

W związku z problemem technicznym w ubiegłym roku Komisja Europejska wprowadziła tymczasowy zakaz używania nowych urządzeń. Ogłoszona w ostatnich dniach decyzja KE oznacza zielone światło dla określonego typu zaawansowanych skanerów. Na lotniskach, które ich używają, pasażerowie nie będą musieli wyjmować płynów i laptopów z bagażu podczas kontroli bezpieczeństwa. Na tych lotniskach nie będzie też obowiązywać limit płynów do 100 ml w bagażu podręcznym. (PAP) aop/ malk/