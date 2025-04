Karol Nawrocki będzie w piątek czekał na Rafała Trzaskowskiego na rynku w Końskich i jest otwarty również na pytania TVN, TVP, innych telewizji – oświadczył wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki. Kandydatowi KO zarzucił tchórzostwo

"Karol zaprosił pierwszy Trzaskowskiego na debatę, parę tygodni temu. Trzaskowski spękał, miał po prostu pietra i nie przyjął zaproszenia. Przeczekał 2-3 tygodnie i potem sam zaprosił, ale tylko z tymi telewizjami, które są jego podnóżkiem, a on jest ich podnóżkiem” – powiedział Morawiecki, pytany o debatę podczas konferencji prasowej w Tarnowskich Górach.

Morawiecki dodał, że Nawrocki zaproponował, by debata odbyła się z udziałem wszystkich telewizji. "I wiecie, co zrobił Rafał Trzaskowski? Po raz drugi spękał, nie przyjął tego zaproszenia. Trzaskowski – tchórz numer jeden. Prezydent nie może być tchórzem, prezydent musi być odważnym człowiekiem” – mówił wiceprezes PiS. "Karol na rynku w Końskich będzie dziś czekał na Trzaskowskiego i jest otwarty również na pytania TVN, TVP, innych telewizji” – zapewnił Morawiecki.

Morawiecki o Trzaskowskim: To jest Rafał kameleon

Morawiecki zarzucił też Trzaskowskiemu, że "ma co najmniej 50 twarzy” i ciągle zmienia poglądy. "To jest Rafał kameleon Trzaskowski, to jest facet, który zmienia poglądy jak rękawiczki, to jest człowiek, który jest pozbawiony jakiejkolwiek wiarygodności” - ocenił wiceprezes PiS. Według niego, Trzaskowski Centralny Port Komunikacyjny "najchętniej widział w Berlinie”, a Nord Stream 2 "nazywał projektem biznesowym”. Zarzucił Trzaskowskiemu, że "przewodził tęczowym paradom" i jest zwolennikiem adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a dzisiaj zmienia swoje poglądy.

Morawiecki był pytany na konferencji prasowej o odtajnienie w piątek przez Ministerstwo Sprawiedliwości dokumentów dotyczących zakupu systemu Pegasus. Wynika z nich, że umowę na przekazanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 25 milionów zł w 2017 r. podpisał ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz szef CBA Ernest Bejda.

Morawiecki: Dzisiaj boją się debaty Karola Nawrockiego w Końskich

Według Morawieckiego, chodzi o odwrócenie uwagi. "Zobaczcie jak ta władza, jak ona chce domknąć cały układ, cały system. Dzisiaj boją się debaty Karola Nawrockiego w Końskich – z Republiką, z telewizją wPolsce. Zaproszony jest TVN, zaproszony jest Polsat, w związku z tym robią wycieki. Ja się nie zdziwię jak w najbliższych dniach albo tygodniach, zrobią następne aresztowania moich współpracowników, prezesa Kaczyńskiego. Dlaczego? Żeby przykryć” – powiedział polityk PiS. "To jest żenada. Wszystkie służby, które powinny służyć Polsce dzisiaj służą po prostu Tuskowi, żeby utrwalić jego władzę” – dodał Morawiecki.

W środę kandydat KO Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby odbyć się w piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie). Nawrocki odparł, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - mają w niej udział wziąć wszystkie telewizje.

Jeszcze tego samego dnia między sztabami kandydatów wybuchł spór dotyczący miejsca i terminu spotkania ws. organizacji debaty. W czwartek spotkanie w TVP z udziałem sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego zakończyło się bez konkretnych uzgodnień. Wzięły w nim udział także TVN i Polsat News, nie wpuszczono Telewizji Republika i wPolsce24.