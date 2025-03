Szefowa komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) zaznaczyła, że "przegrana potyczka" ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry nie oznacza, że nie dojdzie do jego przesłuchania. To nie komisja powinna czekać na świadka, tylko świadek powinien stawić się punktualnie i odpowiadać na pytania - stwierdziła.

Warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił w poniedziałek wniosku sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zastosowanie aresztu wobec b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Komisja wnosiła o karę porządkową aresztu do 30 dni w celu umożliwienia przesłuchania Ziobry. Rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek poinformowała, że sąd biorąc pod uwagę ustalone kontinuum czasowe wydarzeń z 31 stycznia, stanął na stanowisku, że "komisja odstąpiła od możliwości przesłuchania świadka, pomimo że został doprowadzony do komisji".

Sroka powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie, że komisja wystąpi z apelacją od decyzji sądu, będzie też kierować nowe wezwania na przesłuchanie. "Nie zgadzamy się z tym postanowieniem, natomiast szanujemy decyzję sądu" - zaznaczyła.

Pytana, czy to nie był błąd, że 31 stycznia komisja nie zaczekała na Ziobrę, odparła, że "z perspektywy czasu można to różnie oceniać". "My jesteśmy przekonani, że to nie komisja powinna czekać na Zbigniewa Ziobrę, tylko to Ziobro powinien stawić się na komisję i odpowiadać" - powiedziała. "Nie chcę podnosić tego, kto popełnił błąd, analizujemy tę sytuację. (...) Na ocenę tego wszystkiego przyjdzie jeszcze czas" – mówiła Sroka.

Powiedziała też, że pełnomocnik Zbigniewa Ziobry podniósł w sądzie m.in. kwestię nielegalności komisji w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tego, że komisja wiedziała, iż Ziobro jest wieziony na przesłuchanie. Sroka podkreśliła, że sąd stwierdził w postanowieniu, że komisja jest legalna. Dodała, że informacja o tym, iż Ziobro jest zatrzymany i przywożony do Sejmu nie dotarła do komisji. "Gdy zaczynaliśmy posiedzenie, takiej informacji nie mieliśmy" - powiedziała.

Szefowa komisji śledczej stwierdziła, że "przegrana potyczka nie oznacza, że nie dojdzie do przesłuchania Ziobry". Oceniła też, że prędzej czy później b. minister sprawiedliwości poniesie konsekwencje niewłaściwego dysponowania środkami Funduszu Sprawiedliwości, z których został zakupiony Pegasus dla CBA.

"Sąd w swoim uzasadnieniu stwierdził, że do czynności zatrzymania doszło i świadek został dowieziony do budynku Sejmu, natomiast to nie zmienia faktu, że Zbigniew Ziobro powinien o 10.29 siedzieć na krześle wyznaczonym dla świadka" - powtórzyła Sroka. Przekonywała, że "była ogromna chęć, by przesłuchać Ziobrę”, a do komisji nie dotarła informacja o tym, że przed godz. 10.30 świadek został zatrzymany.

Decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie kary porządkowej do 30 dni aresztu wobec Ziobry komisja śledcza podjęła dwa miesiące temu - 31 stycznia. Tego dnia zaplanowane było przesłuchanie Ziobry. Wcześniej warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu b. szefa MS na to posiedzenie, o co wnioskowała komisja. Policja zatrzymała Ziobrę 31 stycznia po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godz. 10.30. Komisja uznała zatem doprowadzenie za nieskuteczne, podjęła decyzję, że zwróci się z wnioskiem do sądu o karę porządkową aresztu dla Ziobry i posiedzenie zostało zamknięte.

Wiceszef komisji Marcin Bosacki (KO) dodał na poniedziałkowej konferencji, że komisja uruchomi "nową procedurę wzywania" Ziobry na przesłuchanie. "Jest rzeczą oczywistą, że Ziobro unika kontaktu z naszą komisją i wyjaśnienia swojej roli w aferze Pegasusa" - powiedział Bosacki. Poseł Witold Zembaczyński (KO) dodał, że Ziobro "się komisji nie wymknie, jedynie chwilowo kupuje sobie czas". Sławomir Ćwik (Polska 2050-TD) zaznaczył, że sąd jednoznacznie wskazał, iż prace komisji są legalne, wezwania dla świadka są zasadne i nie podlegają dyskusji, a postępowanie Zbigniewa Ziobry, jeśli chodzi o unikanie stawiennictwa przed komisją, jest naganne.

Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak odnosząc się do poniedziałkowej decyzji sądu napisał na platformie X, że "kompletna kompromitacja patokomisji śledczej musiała się tak skończyć - sąd nie uwzględnił wniosku ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobro". "Ile jeszcze podatnicy będą musieli płacić za to marne przedstawienie w wykonaniu Sroki, Zembaczyńskiego i Treli?" - dodał.

Sam Ziobro wielokrotnie podkreślał, że nie stawiał oporu przy zatrzymaniu 31 stycznia i oceniał, że komisja śledcza nie chciała go przesłuchać, skoro zamknęła posiedzenie, gdy był już w drodze na nie. Ponadto były minister sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisji śledcza działa nielegalnie i przywołuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r. o tym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji była niekonstytucyjna.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, m.in. przez NIK, informacji system Pegasus został zakupiony jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków pochodzących w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości. (PAP)