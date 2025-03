Warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zastosowanie aresztu wobec b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry - poinformowała rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek. Komisja wnioskowała o areszt do 30 dni w celu umożliwienia przesłuchania Ziobry.

Wniosek komisji rozpatrywał w poniedziałek wylosowany do tej sprawy sędzia Tomasz Grochowicz. Komisję na posiedzeniu reprezentowała jej przewodnicząca Magdalena Sroka (PSL-TD).

"SO postanowił o nieuwzględnieniu wniosku sejmowej komisji śledczej o zastosowanie wobec Ziobry aresztu do 30 dni z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu komisji. Stronom przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego" - powiedziała PAP bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia sędzia Ptaszek.

Jak zaznaczyła "sąd stanął na stanowisku, że - biorąc pod uwagę kontinuum czasowe, które sąd sprawdził, ponieważ zwrócił się o dodatkowe informacje do Straży Marszałkowskiej i do komisji śledczej - komisja odstąpiła od możliwości przesłuchania świadka, pomimo że został doprowadzony do komisji".

Jednocześnie sędzia zastrzegła, że odnosząc się do argumentacji związanej z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, co do legalności działania tej komisji, sąd uznał, że "komisja działa legalnie i w związku z tym ma prawo wzywać świadków".

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji pełnomocnik b. szefa MS adw. Michał Hajduk powiedział dziennikarzom, że spodziewa się "korzystnego rozstrzygnięcia sądu". Jak mówił, według litery prawa "nie ma przesłanek do aresztowania" Ziobry. "W moim przekonaniu mamy do czynienia jedynie z kwestią polityczną, a nie kwestią prawną, bo w moim przekonaniu kwestie prawne wyłącznie przemawiają na korzyść mojego klienta" - podkreślał Hajduk.

Przewodnicząca komisji zapowiedziała odwołanie się od decyzji sądu. Dodała zarazem, że "sąd w uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobro jest niedopuszczalne, że postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca, natomiast nie uwzględnił wniosku komisji".

We wniosku do sądu sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wskazywała, że chce przesłuchać b. szefa MS 23, 24 i 25 czerwca. Decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie do 30 dni aresztu wobec polityka komisja podjęła 31 stycznia - tego dnia zaplanowane było przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Wcześniej warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu b. szefa MS na styczniowe posiedzenie, o co wnioskowała komisja. Policja zatrzymała Ziobrę 31 stycznia po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godz. 10.30. Komisja uznała zatem doprowadzenie za nieskuteczne(PAP)

