Od poniedziałku do 11 kwietnia różne podmioty oferujące turystyczne noclegi w Podlaskiem mogą się zgłaszać do udziału w programie "Podlaski Bon Turystyczny". Bon ma wesprzeć branżę turystyczną w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią i przyciągnąć turystów.

"Podlaski Bon Turystyczny" to autorski program samorządu województwa podlaskiego. W 2025 r. z budżetu województwa będą wydane na ten cel 2 mln zł. Pierwszych płatności turyści będą mogli dokonać w Wielkanoc, 20 kwietnia. Przedsiębiorcy zainteresowani programem mogą się rejestrować od poniedziałku online na uruchomionej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl. Muszą spełnić określone kryteria: być w ewidencji obiektów hotelarskich, którą prowadzi marszałek województwa lub inne samorządy, nie mieć zaległości z ZUS czy urzędzie skarbowym, prowadzić działalność nie krócej niż pół roku. Lista podmiotów, gdzie będzie można wykorzystać bon, będzie ogłoszona w kwietniu.

Operator bonu, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) w Białymstoku poinformowała w poniedziałek, że o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem mogą się ubiegać dorosłe osoby spoza województwa podlaskiego, które przyjadą do Podlaskiego na minimum dwa noclegi w obiektach, które zgłoszą się do programu. Mogą to być pola namiotowe, kempingowe, kamperowe, pensjonaty ale też hotele kilkugwiazdkowe. W zależności od rodzaju tego obiektu bon będzie wynosił 200, 300 lub 400 zł. Dzięki bonowi opłaty za nocleg będą o tyle tańsze. "Bon uprawnia do zmniejszenia kosztu noclegów. Koszt noclegów pomniejszony zostanie o wartość bonu" - wyjaśniła PROT.

Bon będzie unikalnym cyfrowym kodem, który turysta otrzyma na swój telefon. Regulamin bonu dla turystów ma być wkrótce opublikowany na stronie programu.

Władze województwa podlaskiego zapowiadały wcześniej, że bon ma działać przez wszystkie miesiące, aby generować ruch turystyczny także poza sezonem letnim. O bon będzie można się starać w terminach od 20 kwietnia do 31 maja na noclegi w kwietniu i maju oraz od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 r. na noclegi w tych miesiącach.

"Dofinansowanie przyznawane jest w systemie miesięcznym. Środki niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na kolejny miesiąc" - wyjaśniła w komunikacie PROT.

Kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią wywołany przez stronę białoruską trwa od lata 2021 r. Turystyka jest jedną z branż, która ponosi skutki tej sytuacji.

"Chcemy tym bonem pokazywać, że w naszym województwie jest bardzo bezpiecznie. My jako Podlasianie o tym wiemy i chcemy tym bonem zachęcać, aby mieszkańcy innych regionów Polski wybierali nasze województwo jako miejsce na odpoczynek i na poznawanie nowych rejonów naszego kraju" - mówił wcześniej zapowiadając bon marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.