Połowie zatrudnionych we wrześniu ub.r. wypłacono wynagrodzenie nie wyższe niż 6683,15 zł, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe od tej kwoty. Przy czym, jak wynika z danych GUS, wyższe zarobki mieli mężczyźni. Na konta kobiet wpłynęło o 420,17 zł mniej.

We wrześniu 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 17,2 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej we wrześniu 2024 r. wyniosła 6683,15 zł - informuje Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

GUS zauważa, że wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć – dla mężczyzn wyniosła 6900,16 zł i była o 420,17 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6952,38 zł. Według wielkości podmiotu najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej ‒ 7880,22 zł.