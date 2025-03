Raporty napływające z granicy oraz naszego hubu w Jasionce potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej – powiedział premier Donald Tusk, komentując wstrzymanie pomocy USA dla Ukrainy. Podkreślił, że w związku z tą sytuacją rząd będzie zmuszony podejmować decyzje w trybie „w pewnym sensie nadzwyczajnym”.

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Biały Dom ogłosił, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym transportowaną właśnie do tego kraju oraz przechowywaną w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

"Sytuacja jest poważna, nie muszę nikogo przekonywać, że wymaga szczególnej koncentracji od rządu" - powiedział premier Donald Tusk na początku wtorkowego posiedzenia rządu. "Będziemy podejmowali decyzje, które będą wymagały pełnej solidarności państwa, waszych resortów. Nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić jałowe dyskusje, spory prestiżowe, nieprozumienia koalicyjne" - zwrócił się do ministrów, wskazując, że rząd będzie musiał podejmować decyzje "w trybie w jakimś sensie nadzwyczajnym".

Tusk podkreślił przy tym, że "nie ma żadnego powodu", by myśleć, że zapowiedzi strony amerykańskiej to "tylko słowa". "Meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej. To oczywiście stawia Europę, Ukrainę, Polskę w sytuacji trudniejszej, ale musimy tej sytuacji sprostać" - powiedział premier.

Resort funduszy widzi możliwość przesunięcia do 30 mld zł z KPO na obronność

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej widzi możliwość przesunięcia do 30 mld zł z KPO na wydatki na obronności i przemysł zbrojeniowy - wynika z wtorkowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem rządu.

"Dziękuję pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz za informację, którą otrzymałem od pani minister tuż przed posiedzeniem rządu, że także jeśli chodzi o KPO widzi pani możliwość i podjęła pani już pracę nad uwolnieniem do 30 mld (...), aby przesunąć te wydatki także na szeroko pojętą obronność i przemysł obronny" - powiedział szef rządu.

Dodał, że będzie to wymagało pilnej współpracy innych resortów.