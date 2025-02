Prezes IPN Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta, wydał 800 tys. zł na podróże po świecie - informuje "Gazeta Wyborcza". "Wielu zadań składających się na realizację aspektów misji Instytutu nie sposób wykonać zdalnie i wymagają one obecności przedstawiciela IPN, dlaczego nie miałby nim być Prezes?" - odpowiada IPN.

"Jako prezes IPN Karol Nawrocki zwiedził kawał świata. Jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej jeszcze większy" – podaje w środowym wydaniu "Gazeta Wyborcza". "Hawaje, Japonia, Chiny, Australia, Nowa Zelandia – to dorobek podróżniczy Karola Nawrockiego jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Gdy w 2021 roku został wiceprezesem, a potem prezesem IPN, również latał w dalekie kraje, m.in. do: Zimbabwe, Meksyku, Argentyny. Zrobił też oblot Stanów Zjednoczonych. Podróże Nawrockiego kosztowały podatnika prawie 800 tys. zł. Gdy stał na czele Muzeum – 463 tys., a gdy przeszedł do IPN – ponad 326 tys. zł. Tu jednak jego kadencja jeszcze się nie skończyła" - pisze dziennik.

W przesłanym komunikacie Instytut Pamięci Narodowej odniósł się do tych zarzutów: "W odpowiedzi na artykuł +IPN Travel, czyli jak Karol Nawrocki za pieniądze publiczne zwiedził kawał świata+ (wyborcza.pl z 7.02.2025 r.), które zostały powtórzone w tekście tej samej autorki pt. +Nawrocki na Hawajach+ (Gazeta Wyborcza z 12.02.2025 r.) musimy uświadomić Pani Redaktor to, co oczywiste, czyli ustawowe zadania Instytutu Pamięci Narodowej, oraz to, co powinno być oczywiste, czyli potrzebę oraz celowość ich realizacji".

W komunikacie IPN podkreślono: "Ustawa o IPN zobowiązuje Instytut m.in. do +upowszechniania wyników swojej pracy oraz badań innych instytucji+ a także +stanowisk i opinii dotyczących najważniejszych dla Narodu Polskiego wydarzeń+, prowadzenia +działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej+, +promowania wiedzy o udziale Polaków i ich formacjach wojskowych na frontach walk+, +przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski+, jak również +upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego+ – wymagając tego, uwaga, +w kraju i za granicą+".

W kwestii obowiązków nałożonych ustawowo na IPN w komunikacie poinformowano: "Ponieważ wielu spośród zadań składających się na realizację aspektów misji Instytutu – otwarcia wystawy, odsłonięcia pomnika czy udziału w panelu dyskusyjnym – nie sposób wykonać zdalnie i wymagają one obecności przedstawiciela IPN, dlaczego nie miałby nim być Prezes? Czy wykluczają to przepisy prawa lub praktyka podobnych instytucji? Naszym zdaniem wręcz przeciwnie".

IPN podał również dane liczbowe o odbiorze społecznym działań IPN na całym świecie oraz informacje o nawiązanych kontaktach z podobnymi instytucjami na świecie oraz organizacjami polonijnymi.

Komunikat, w którym opisane zostały cele i przebieg kolejnych podroży zagranicznych Karola Nawrockiego, podpisała Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, koordynator projektu "Szlaki nadziei, Odyseja wolności".(PAP)

