Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy - poinformowała we wtorek kancelaria premiera. Planowane przepisy wprowadzą m.in. mechanizm przeprowadzenia aukcji dogrywkowych na rynku mocy, gdyby bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej było zagrożone.

Celem przedłożonego przez minister klimatu i środowiska projektu jest wprowadzenie aukcji dogrywkowych w ramach rynku mocy. "Rozwiązanie pozwoli m.in. na ponowne przeprowadzenie aukcji głównej w przypadku, gdy jej wyniki nie zapewnią możliwości utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Rynek mocy umożliwia m.in. stabilne dostawy energii do gospodarstw domowych" - napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Przekazano też, że jednym z najważniejszych rozwiązań jest wprowadzenie mechanizmu, który pozwoli na przeprowadzenie aukcji dogrywkowych na rynku mocy, gdyby bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej było zagrożone. Możliwe będzie przeprowadzenie dwóch takich aukcji w latach 2029 i 2030. Zostaną one przeprowadzone po zakończeniu aukcji głównych rynku mocy.

W komunikacie wyjaśniono również, że do udziału w aukcjach dogrywkowych będą uprawnione takie same podmioty, jak w przypadku aukcji głównej, tj. m.in. istniejące, modernizowane oraz nowe jednostki wytwórcze, a także istniejące zagraniczne jednostki wytwórcze.

O projekcie

Projekt przewiduje, że minister klimatu i środowiska - po zasięgnięciu opinii prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - będzie określać w rozporządzeniu parametry aukcji dogrywkowej na dany rok. Dodano, że wydłużony zostanie też termin na przekazanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa formularzy o przyznanej pomocy de minimis - z 28 lutego do 30 czerwca 2025 r.

KPRM wytłumaczyła w komunikacie, że przygotowana zmiana jest oczekiwana przez sektor energetyki i bezpośrednio wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty. (PAP)r