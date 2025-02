W dniem 3 lutego br. Michał Wrzesiński ponownie objął stanowisko Prezesa Zarządu WeNet Group S.A., lidera transformacji w obszarze doradztwa internetowego dla małych i średnich przedsiębiorców. Na stanowisku zastąpił Jarosława Mikosa, który przechodzi do Rady Nadzorczej Grupy WeNet, gdzie jako Wiceprzewodniczący, będzie wspierał strategiczne zarządzanie spółkami Grupy WeNet.

/> />

„Ponowne objęcie przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu w Grupie WeNet to dla mnie bardzo ważne zadanie. Moim celem jest ugruntowanie pozycji lidera transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie poprzez wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, która jest szansą dla przedsiębiorców tego sektora na rozwój swoich biznesów i zbudowanie przewagi konkurencyjnej” – mówi Michał Wrzesiński, Prezes Zarządu WeNet Group S.A.

Objęcie przez Jarosława Mikosa funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pozwoli na kontynuację korzystania z jego ogromnego doświadczenia i unikalnych kompetencji, które w połączeniu z doskonałą znajomością WeNet będą wspierały dalszy dynamiczny rozwój spółki.

„Jestem bardzo dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy przed te dwa lata budując WeNet jako niekwestionowanego lidera polskiego rynku digital marketingu. Ogromnie cieszy mnie nie tylko to, co osiągnęliśmy w zakresie wzrostu kluczowych wskaźników biznesowych oraz wdrożenia AI, ale także skuteczność przejęcia i integracji z WeNet Synergy oraz wdrożenie wartości i programów rozwojowych na każdym szczeblu organizacji” – dodaje Jarosław Mikos, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy WeNet.

Michał Wrzesiński jest związany z WeNet Group S.A. od 2014 roku jako Członek Zarządu i Dyrektor Strategii Rozwoju, a od 2018 roku Prezes Zarządu Panorama Firm Sp. z o.o. Od stycznia 2020 roku był Prezesem Zarządu WeNet Group S.A., a następnie awansował do Rady Nadzorczej spółki, obejmując stanowisko Wiceprzewodniczącego, gdzie odpowiadał m.in. za transakcję i proces konsolidacji WeNet Group S.A. i Panorama Firm Sp. z o.o.

W ostatnim czasie jako Chief of Growth (Członek Zarządu ds. Rozwoju) odpowiadał za obszary produktu, marketingu i rozwiązania SAAS oraz wspierał spółkę w zakresie rozwoju oferty oraz partnerstw międzynarodowych.

Wcześniej przez wiele lat związany z rynkiem kapitałowym. Zrealizował ponad 50 transakcji fuzji i przejęć oraz IPO o wartości ponad 1 mld EUR. Był założycielem i Prezesem Domu Maklerskiego Navigator oraz Partnerem Zarządzającym Navigator Capital.

Wcześniej był m. in. Dyrektorem Corporate Finance w Rabobank i Partnerem w Concordia (obecnie Haitong Bank).

W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie do 2021 r. był wykładowcą w Instytucie Finansów. Aktualnie czasowo zawiesił działalność naukową, aby skupić się na aktywności biznesowej Grupy WeNet S.A.