Resort edukacji wskazał 35 zawodów, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. W 2025 r. na liście pierwszy raz pojawił się opiekun osoby starszej i opiekun w domu pomocy społecznej – podało w piątek MEN. Lista wojewódzka zawiera zawody z przyszłością w regionach.

"Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" to coroczny dokument publikowany w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna się rozwijać oferta szkolnictwa branżowego zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Resort poinformował, że zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Szkoły policealne również potrzebne

W 2025 r. na liście pierwszy raz znalazł się zawód z poziomu szkoły policealnej: opiekun osoby starszej i opiekun w domu pomocy społecznej.

"Raport +Branżowy bilans kapitału ludzkiego dla opieki zdrowotnej i pomocy społecznej+ wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi asystenckie i opiekuńcze dla zwiększającej się grupy osób starszych, w tym z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu" – wyjaśniło ministerstwo.

Dodało, że według szacunków w Polsce w 2050 r. 32,7 proc. populacji będą stanowiły osoby po 65. roku życia, co oznacza, że w najbliższych latach "znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na opiekunów w domach pomocy społecznej i opiekunów osób starszych".

W części wojewódzkiej prognoza określa alfabetyczny wykaz zawodów o szczególnie istotnym, istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy. W 2025 r. pierwszy raz wykazy, oprócz zawodów z części krajowej, uwzględniają też po jednym będącym specjalizacją regionalną.

Są to technicy: agrobiznesu (woj. podlaskie), aranżacji wnętrz (woj. wielkopolskie), elektroautomatyk okrętowy (woj. zachodniopomorskie), elektronik (woj. małopolskie), elektroniki i informatyki medycznej (woj. mazowieckie), mechanik lotniczy (woj. podkarpackie), mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (woj. świętokrzyskie), podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (woj. dolnośląskie), przemysłu jachtowego (woj. warmińsko-mazurskie), przemysłu mody (woj. łódzkie), szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (woj. śląskie), technologii żywności (woj. opolskie) i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (woj. lubuskie).

Pełny wykaz jest w Monitorze Polskim: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2025/106.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa oświatowego samorządy na 2026 r. otrzymają zwiększoną kwotę potrzeb oświatowych dla szkół kształcących w zawodach wskazanych w prognozie z 2025 r.

Szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które uruchomią w roku szkolnym 2025/2026. Decyzje uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów: dla szkół kształcących w zawodach z listy krajowej oraz w zawodach o szczególnie istotnym zapotrzebowaniu z listy wojewódzkiej – zwiększenie potrzeb oświatowych na ucznia o ok. 1900 zł oraz większe o 2570 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zawodach z listy krajowej i w zawodach o szczególnie istotnym zapotrzebowaniu z listy wojewódzkiej. (PAP)