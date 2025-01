Na godz. 10.30 sejmowa komisja śledcza ds. inwigilacji Pegasusem zaplanowała przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobro. Na razie policja poszukuje byłego ministra sprawiedliwości, aby doprowadzić go na przesłuchanie przed komisją.

Zbigniew Ziobro przed komisją śledczą ws. Pegasusa

Polityk, który dobrowolnie nie stawiał się na posiedzenia komisji, za zgodą sądu ma zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony do gmachu Sejmu. Komisja chce przesłuchać b. ministra sprawiedliwości w związku z zakupem przez CBA oprogramowania Pegasus i stosowaniem go do inwigilacji.

Policja sprawdza kolejne mieszkanie Ziobry

Policja, która ma zrealizować nakaz zatrzymania i doprowadzenia b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, podjęła próbę wejścia do jego mieszkania w Warszawie u zbiegu ul. Arkadowej i Nowoursynowskiej.

Próbę doprowadzenia Ziobry na przesłuchanie komisji podjęli też trzykrotnie policjanci ze Skierniewic. Na realizację nakazu jest czas do godz. 10.30 i do tego czasu policja pozostanie na miejscu.

W tym samym czasie aktywne jest konto Zbigniewa Ziobry na platformie X, gdzie przed godz. 9 pojawił się nowy wpis. B. minister sprawiedliwości zapowiada w nim, że w nowej kadencji Sejmu miałaby powstać "legalna komisja śledcza", która zajęłaby się "układem mafijnym wokół prezydenta Warszawy".

Posiedzenie komisji wyznaczone zostało na piątek (31 stycznia), na godz. 10.30.

Sąd w Warszawie wydał nakaz doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed komisję, ponieważ kilkakrotnie wcześniej nie stawiał się na jej wezwania.

Komisja śledcza ws. Pegasusa

