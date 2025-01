Prezes WOŚP poinformował we wtorek o kolejnej groźbie skierowanej do niego i jego rodziny. - Jutro o 17.00 dokonam zamachu na Jurka Owsiaka, proszę mu przekazać, że wystrzelam całą jego rodzinę – miała powiedzieć osoba dzwoniąca do siedziby Orkiestry.

Prezes WOŚP poinformował we wtorek o kolejnej groźbie skierowanej do niego i jego rodziny. - Jutro o 17.00 dokonam zamachu na Jurka Owsiaka, proszę mu przekazać, że wystrzelam całą jego rodzinę – miała powiedzieć osoba dzwoniąca do siedziby Orkiestry. Informację o groźbie Owsiak przekazał we wpisie na Facebooku. Poinformował, że telefon do fundacji zadzwonił w czasie, kiedy TV Republika transmitowała na żywo wizytę w siedzibie Orkiestry posła PiS Janusza Kowalskiego. Polityk chciał przeprowadzić kontrolę poselską. "W 3. minucie jego wystąpienia, transmitowanego na żywo w Telewizji Republika, odbieramy telefon z informacją: +jestem w posiadaniu karabinu szturmowego i dwóch granatów, jutro o 17:00 dokonam zamachu na Jurka Owsiaka, proszę mu przekazać, że wystrzelam całą jego rodzinę+. Zgłosiliśmy to na policję" – przekazał Jerzy Owsiak. Dodał, że "Telewizja Republika, jak to ma w zwyczaju, grzeje tematem, więc kolejny telefon sprzed dosłownie chwili od pana, który się przedstawił z imienia i nazwiska, powiedział, skąd dzwoni oraz zadeklarował, że siekierą odrąbie mi głowę". Podsumował: "Festiwal zła ma się dobrze". W poniedziałek prezes Orkiestry oświadczył na konferencji prasowej podsumowującej niedzielny 33. Finał WOŚP, że fundacja nie zamierza współpracować z firmami, które będą reklamować się w Telewizji Republika. "Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami" – powiedział szef WOŚP. WOŚP nie będzie współpracować z firmami reklamującymi się w TV Republika Zobacz również Zaznaczył, że materiały emitowane w tej stacji spowodowały groźby pod jego adresem. "Groźby, że ktoś chce mi odstrzelić głowę, były zainspirowane tą telewizją" – powiedział. Stacja domaga się za to przeprosin. Dotyczyć ma to także firm, z którymi fundacji się obecnie "świetnie współpracuje", ponieważ według Jerzego Owsiaka nie da się połączyć filozofii działania Orkiestry i obecności w tym kanale. Tuż przed 33. Finałem fundacja Basta opublikowała przygotowany na jej zlecenie raport Instytutu Monitorowania Mediów, według którego spośród 218 materiałów wyemitowanych 1–12 stycznia 2025 r. w TV Republika i wPolsce24 o WOŚP i Jerzym Owsiaku 89 proc. miało charakter jednoznacznie negatywny. Koncentrowały się one na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji. Przekazy dotarły łącznie do 13 mln odbiorców, a szacunkowy ekwiwalent reklamowy takich materiałów oszacowano na 3,82 mln zł – wynika z raportu. Jerzy Owsiak otrzymywał groźby w internecie również przed Finałem. Sprawy zgłaszane były na policję, podejrzanym postawiono zarzuty. "Ciężko się pracuje, kiedy ciągle sączy się ten nieprawdopodobnie nienawistny hejt i kiedy nikt z Fundacji nie wie do końca, czy nie usłyszy kolejnych gróźb, odbierając telefon ze śmiercią w tle" – podsumował w najnowszym wpisie szef WOŚP. (PAP) A.B. Dalszy ciąg materiału pod wideo