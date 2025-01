Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak poinformował w poniedziałek, że fundacja nie zamierza współpracować z firmami, które będą reklamować się w Telewizji Republika. Ocenił, że jest to stacja "antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami".

Oświadczenie w tej sprawie Jerzy Owsiak wygłosił podczas konferencji prasowej podsumowującej 33. Finał WOŚP, który odbył się w niedzielę.

Poinformował, że TV Republika nie wyemitowała spotu reklamowego jednej z firm, która wspiera Orkiestrę. Spot nawiązywał do niedzielnego Finału WOŚP. Według Owsiaka w wyjaśnieniu przekazanym firmie stacja miała przekazać, że treść spotu jest sprzeczna z linią programową TV Republika.

"Oświadczam, że jeżeli jakakolwiek firma chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami" - powiedział Jerzy Owsiak.

Zaznaczył, że materiały emitowane w tej stacji spowodowały groźby pod jego adresem. "Groźby, że ktoś chce mi odstrzelić głowę, były zainspirowane tą telewizją" - powiedział.

Dotyczyć ma to także firm, z którymi fundacji się obecnie "świetnie współpracuje", ponieważ według Jerzego Owsiaka nie da się połączyć filozofii działania Orkiestry i obecności w tym kanale.

Negatywne materiały o WOŚP

Tuż przed 33. Finałem fundacja Basta opublikowała przygotowany na jej zlecenie raport Instytutu Monitorowania Mediów, według którego spośród 218 materiałów wyemitowanych w dniach 1–12 stycznia 2025 r. w TV Republika i wPolsce24 o WOŚP i Jerzym Owsiaku 89 proc. miało charakter jednoznacznie negatywny. Koncentrowały się one na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji. Przekazy dotarły łącznie do 13 mln odbiorców, a szacunkowy ekwiwalent reklamowy takich materiałów oszacowano na 3,82 mln zł - wynika z raportu.

Podsumowując 33. Finał, Jerzy Owsiak przypomniał, że przeprowadzona w niedzielę ogólnopolska zbiórka zakończyła się zadeklarowaną kwotą 178 531 625 zł. "Te pieniądze od dziś się liczą. (...) Dopiero na konferencji prasowej, która będzie rozliczała cały Finał, podamy ostateczny wynik zbiórki" - wyjaśnił. Będzie to 26 marca. W ub. roku przed północą finałowy licznik zatrzymał się na kwocie ponad 175 mln zł, a dwa miesiące później okazało się, że zebrano prawie 282 mln zł, co stanowiło kolejny rekord.

"To był szalony, przepiękny dzień, do którego się bardzo mocno przygotowywaliśmy" - powiedział o niedzielnej zbiórce lider Orkiestry. Ocenił, że "nie ma drugiego takiemu momentu, kiedy Polacy mogą się tak zorganizować, zrobić coś oddolnie".

Na ulicach kwestowało 120 tys. wolontariuszy

Finał odbywał się w formule, jaką Polacy znają od ponad 30 lat - na ulicach miast od rana kwestowało 120 tys. wolontariuszy. W serwisie Allegro internauci mogli wziąć udział w ponad 150 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasili konto Finału. Przed północą suma deklarowanych w licytacjach kwot wynosiła ponad 22,9 mln zł, a wiele z nich nadal trwa.

Szef WOŚP przytoczył wyniki najwyższych licytacji, które towarzyszyły Finałowi. Trzy złote serduszka (nr 1,2,3) zostały zlicytowane w sumie za 3 mln 450 tys. zł. Za serce z numerem 1 Fundacja Roberta Dobrzyckiego zapłaciła rekordową kwotę 1,3 mln zł. Złotą kartę telefoniczną Fundacja Lellek Pomaga wylicytowała za 100 tys. zł.

"Poczuliśmy, że to nie tylko zabawa, ale niesamowita serdeczność (...) Już tylko za te pieniądze moglibyśmy bardzo pomóc hematologii i onkologii dziecięcej" - powiedział Jerzy Owsiak.

Lider Orkiestry przypomniał też o groźbach, które otrzymywał w internecie przed Finałem. Sprawy zgłaszane były na policję, podejrzanym postawiono zarzuty. "Dostawałem groźby, one nie pomagają. Czy przerażają? Niepokoją, a przeraża głupota i język jadu, który sączył się w Telewizji Republika i wPolsce24" - powiedział.

Odniósł się też do krytycznych wypowiedzi pojawiających się w dyskusjach o WOŚP, że na tle wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie Polaków dokonania Orkiestry są niewielkie.

NFZ wyda w tym roku 200 mld zł. Fundacja zebrała od początków działalności - 1993 r. - 2,3 mld zł. Kupiła za to 74,5 tys. urządzeń.

"To w ogóle nie o to chodzi, trzeba inaczej na to spojrzeć. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego ciągle lekarze bardzo chętnie korzystają z naszej pomocy?" - stwierdził szef Orkiestry. Dodał: "Możemy skupić się tylko na tym, by kupić najlepszy sprzęt. Fundusz musi zapłacić szpitalom."

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Za pieniądze z tegorocznego Finału WOŚP będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii. (PAP)