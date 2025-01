W nadchodzących wyborach prezydenckich 37,8 proc. respondentów oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego, 25 proc. na Karola Nawrockiego, a 9,7 proc. na Sławomira Mentzena - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski zyskuje

Według sondażu na obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego swój głos oddałoby 37,8 proc. respondentów. Tym samym kandydat KO zyskał względem ostatniego badania 3,6 pkt proc. - pisze we wtorek "WP".

Drugie miejsce - jak poprzednio - zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, z wynikiem 25,0 proc. (strata względem ostatniego badania: 4 pkt proc.).

Jak podaje portal, na najniższym stopniu podium - z wynikiem 9,7 proc. - znajduje się Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji stracił od czasu poprzedniego badania 3,3 pkt proc.

Wybory prezydenckie 2025. Hołownia na 4. miejscu

Z sondażu wynika ponadto, że czwarte miejsce przypadłoby marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni. Lider Polski 2050 mógłby liczyć na 6 proc. głosów. Tuż za jego plecami uplasowała się kandydatka Lewicy. Na Magdalenę Biejat zagłosowałoby 5,6 proc. ankietowanych.

"Dalsze miejsca zajmują debiutanci: Krzysztof Stanowski i Grzegorz Braun - odpowiednio 2,9 proc. i 2,0 proc. 1,4 proc. ankietowanych zadeklarowało natomiast, że oddałoby swój głos na Marka Jakubiaka, kandydata Republikanów, który do Sejmu dostał się z list PiS. Niewiele mniej - bo 1,2 proc. respondentów - poparłoby Adriana Zandberga, lidera partii Razem. Na działacza związkowego Piotra Szumlewicza zagłosowałby 0,2 proc. badanych. Okienko z nazwiskiem Joanny Senyszyn, byłej posłanki i europosłanki SLD, wskazało natomiast 0,1 proc. pytanych" - czytamy.

Pozostali kandydaci, czyli: Katarzyna Cichos, Marek Woch, Wiesław Lewicki i Maciej Maciak nie zdobyli uznania w oczach ankietowanych - pisze portal.

"Gdyby ograniczyć się wyłącznie do zdecydowanych wyborców (czyli odrzucić tych, którzy po pierwszej turze deklarują, że nie chcą pójść do drugiej, gdy będą w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki oraz wyborców niezdecydowanych, odpowiadających, że nie wiedzą, na kogo w takim zestawieniu by zagłosowali), to wyniki prezentowałby się w następujący sposób: Rafał Trzaskowski zdobyłby 55,4 proc. głosów, a Karol Nawrocki 44,6 proc. głosów" - informuje "WP".

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane 24-26 stycznia br. metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.(PAP)