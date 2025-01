To kolejny incydent ze śladem wschodnim w ostatnich tygodniach. 19 grudnia pobito w centrum Warszawy ikonę polskiej polityki wschodniej i jednego z twórców Studium Europy Wschodniej UW Jana Malickiego. W drodze powrotnej z uczelni zaczepiło go dwóch mężczyzn przebranych za funkcjonariuszy straży miejskiej. Jeden – według Jana Malickiego – mówił z wyraźnym akcentem wschodnim. Po potwierdzeniu przez naukowca nazwiska, został on uderzony w głowę. Jan Malicki stracił przytomność. Został odnaleziony przez przypadkowych przechodniów w kałuży krwi. Trafił do szpitala, w którym stwierdzono pękniętą czaszkę i wstrząs mózgu. Nie był to najwyraźniej napad rabunkowy, napastnicy nie zabrali ani portfela, ani telefonu komórkowego. Malicki utrzymuje, że już wcześniej w jego samochodzie kilkakrotnie przebijano opony