– Nie mam z kim zostawić synka, więc zabieram go nawet do lekarza. Ostatnio w poradni podsłuchał, że mam złe wyniki krwi, bo nie dojadam. Następnego dnia przyniósł mi ze szkoły naleśnika w serwetce i powiedział: Nie chcę, żebyś umarła – opowiada Ilona, 34-latka samodzielnie wychowująca 6-letniego Patryka. Choruje na niedokrwistość.

To jeden z wpisów "Raportu o biedzie 2024. Biedańsk" przygotowanego przez Szlachetną Paczkę. Według danych niemal 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Tylko w 2023 r. ich liczba wzrosła aż o 47 proc. Tak źle w naszym kraju nie było od 2015 r.

– Gdyby zebrać ich w jednym miejscu, powstałoby największe miasto w Polsce, miasto biedy. Biedańsk to fikcyjne miasto, ale historie jego mieszkańców są druzgocąco prawdziwe. Obojętność dokłada cegiełkę do rozbudowy i trwania Biedańska. Swoją uważnością możemy jednak przeciwdziałać temu procesowi. Każda jedna odmieniona historia osoby potrzebującej to stopniowy demontaż miasta biedy – czytamy na stronie Szlachetnej Paczki.

Raport o biedzie 2024: Co 15 Polak żyje w skrajnym ubóstwie

Według danych zwartych w raporcie sporządzonym przez Szlachetną Paczkę co piętnasty Polak żyje w skrajnym ubóstwie. - To i tak delikatne szacunki, bo GUS liczy jedynie gospodarstwa domowe, a poza nawias wypadają osoby przebywające w ośrodkach pomocy, schroniskach, w kryzysie bezdomności – czytamy na stronie Szlachetnej Paczki.

Ważne W 2023 r. tylko 37 proc. osób w skrajnym ubóstwie było objętych świadczeniami pieniężnymi z pomocy socjalnej. Reszta przekracza 776 zł dochodu, co dla systemu oznacza, że nie potrzebują wsparcia.

Pół miliona dzieci w Polsce bez codziennego posiłku

Ponad pół miliona dzieci doświadcza skrajnego ubóstwa, to znaczy, że brakuje im wszystkiego, nawet codziennego posiłku. – Dla nich bieda nie jest szkołą życia, dzięki której będą sobie lepiej radzić w przyszłości. One walczą, by mieć jakąkolwiek przyszłość. Ubóstwo nie wywiera innych efektów niż negatywne: dla dziecka, rodziny, społeczności lokalnej, społeczeństwa, dla przyszłości. Bieda nie hartuje – przekazuje Joanna Sadzik,

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA (Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości), we wstępie do raportu sporządzonego przez Szlachetną Paczkę.

Szczegółowy raport, przygotowany przez Szlachetną Paczkę, pobierzesz TUTAJ

Szlachetna Paczka. Jak możemy pomóc?

Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Łączy ze sobą tych, którzy chcą pomagać, z tymi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Wolontariusze docierają do rodzin w potrzebie w całej Polsce, poznają ich trudności i decydują o najlepszej formie pomocy. Z kolei darczyńcy przygotowują indywidualną pomoc na podstawie opisu wolontariusza. Dzięki tej współpracy Szlachetna Paczka tworzy rozwiązania, które pozwalają skonkretyzować najważniejsze potrzeby i je zaspokoić.

– Dzięki Twojemu wsparciu kolejne rodziny dostaną szansę na wyrwanie się z biedy. Pomóż – apelują wolontariusze Szlachetnej Paczki.

Na stronie Szlachetnej Paczki znajdziesz dokładne instrukcje, jak wesprzeć potrzebujących. Oto LINK>>>

Kto jest szczególnie narażony na ubóstwo?

Jak wynika z raportu, wyraźnie częściej na ryzyko ubóstwa skrajnego narażeni byli mieszkańcy wsi, zwłaszcza z pozaaglomeracyjnych terenów wiejskich. Dane wskazują, że:

niemal 2,5 mln osób w 2023 r. w Polsce żyło w skrajnym ubóstwie

2,1 mln Polaków żyje w mieszkaniach niespełniających żadnych norm ochrony przed wilgocią

średnio dochód członka rodziny włączonej do Szlachetnej Paczki w 2023 roku, po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania i wykupienia leków, wyniósł około 533 zł miesięcznie – to mniej niż 18 zł dziennie

blisko jedna piąta rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki w 2023 roku miała zaległości w bieżących opłatach

łazienki nie posiadało 13 proc. rodzin, kuchni 6 proc., a bieżącej wody 4 proc.

Źródło: www.szlachetnapaczka.pl