Kto utrzymuje polskie cmentarze i kwatery wojenne umiejscowione poza granicami Polski? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w wydanym komunikacie, które obiekty znajdują się pod jego opieką i jakie środki finansowe są przeznaczane na jej finansowanie.

Opieka nad polskimi cmentarzami obejmuje prace remontowe, konserwatorskie i bieżące utrzymanie

Przełom października i listopada to okres, w którym większość z nas częściej niż w pozostałych miesiącach odwiedza cmentarze i kieruje swoją uwagę na zagadnienia związane ze śmiercią, pochówkiem i pamięcią o zmarłych. Również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisało się swoimi działaniami w tą tendencję i poinformowało w wydanym komunikacie, w jaki sposób opiekuje się polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi na świecie oraz w jakiej wysokości przeznacza na to środki finansowe. Z komunikatu wynika, że resort prowadzi prace remontowe, konserwatorskie, dba o bieżące utrzymanie i pielęgnację obiektów, a także realizuje badania historyczne mające na celu ustalenie nazwisk ofiar wojen. Od wielu lat finansuje opiekę nad polskimi cmentarzami w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie, które są związane z żołnierzami armii gen. Władysława Andersa i cywilną ludnością deportowaną do ZSRR.

MKiDN dba o polskie cmentarze w Kazachstanie, Ukrainie, Izraelu. Libanie i wielu innych miejscach

Jak wynika z przedstawionego wyliczenia, resort: