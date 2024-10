W przyszłym roku polska armia planuje powołać do 200 tysięcy rezerwistów oraz maksymalnie 39 700 ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Każdego roku Rada Ministrów ustala liczbę osób, które mogą zostać powołane do służby czynnej, obejmującej zawodową, dobrowolną zasadniczą oraz terytorialną, a także rezerwistów. Nowe regulacje przewidują, że w 2025 roku do wszystkich form służby zostanie powołanych maksymalnie 329 700 osób.

Ćwiczenia dla rezerwistów

Największą grupę powołań stanowią wezwania na ćwiczenia wojskowe, które obejmą do 200 tysięcy rezerwistów. Powołani zostaną zarówno żołnierze pasywnej rezerwy, jak i osoby, które po zakończeniu służby wojskowej zostały przeniesione do rezerwy.

Osobny limit został ustalony dla żołnierzy aktywnej rezerwy, którzy po złożeniu przysięgi wojskowej nie pełnią innego rodzaju służby. W ich przypadku liczba powołań wzrośnie do 30 tysięcy. Oznacza to więcej o10 tysięcy w porównaniu z 2024 rokiem. Żołnierze ci będą mają być powoływani na ćwiczenia co najmniej dwa razy w roku, a także uczestniczyć w dłuższych szkoleniach co trzy lata.

Dobrowolna służba wojskowa i WOT

Projekt rozporządzenia wprowadza także limity dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W 2025 roku armia będzie mogła przyjąć maksymalnie 35 tysięcy ochotników, którzy pragną odbyć przeszkolenie wojskowe. Dodatkowo, do 4 700 osób zostanie powołanych do służby w trakcie kształcenia, co obejmuje podchorążych oraz kadetów.

W zakresie terytorialnej służby wojskowej zaplanowano powołania dla 44 tysięcy nowych żołnierzy WOT, w tym zarówno tych, którzy właśnie rozpoczynają służbę, jak i tych, którzy już służą, ale są w trakcie stawiania się do służby rotacyjnej. Z kolei do zawodowej służby wojskowej będzie mogło zostać powołanych do 16 tysięcy ochotników, w tym cywilów kończących kursy oficerskie oraz podoficerskie.