W wyniku rozbudowy Morskiego Portu Gdańsk, powstaje nowy terminal T3, który nie tylko zwiększy możliwości przeładunkowe, ale już wpłynął na powiększenie powierzchni Polski. Inwestycja w wysokości 470 mln euro tworzy nowe nabrzeże głębokowodne oraz zaawansowaną infrastrukturę, co czyni port jednym z największych terminali kontenerowych w Europie.

Inwestycja w nowy terminal T3 rozpoczęła się w październiku 2022 roku, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2024 roku. Terminal, zlokalizowany na wschód od istniejącego nabrzeża T1, wprowadzi trzeci odcinek nabrzeża głębokowodnego, który zwiększy możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 mln TEU rocznie, osiągając łącznie 4,5 mln TEU.

Powiększenie powierzchni Polski

Zalądowienie obszaru morskiego, na którym powstaje terminal, skutkuje faktycznym powiększeniem powierzchni Polski. Inwestycja ta jest wynikiem dążenia do zwiększenia efektywności transportu morskiego oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Całkowity koszt budowy terminala T3 wynosi około 2 miliardy PLN (około 470 milionów EUR). Inwestycja jest finansowana zarówno ze środków własnych Baltic Hub, jak i zewnętrznych kredytów. Warto podkreślić, że proces wyboru dzierżawcy przeprowadzono w transparentny sposób, zgodnie z zasadami konkurencji i niedyskryminacji.

Ekologicznie i nowocześnie

W ramach projektu planowane jest zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym zakup ośmiu suwnic nabrzeżowych oraz dwudziestu zautomatyzowanych suwnic szynowych. Dzięki tym rozwiązaniom, terminal T3 stanie się miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

W inwestycji zastosowane zostaną technologie ograniczające emisję CO2, a także przeprowadzone zostaną badania wpływu na środowisko. Władze portu zapewniają, że nowe obiekty będą zlokalizowane w sposób, który nie wpłynie negatywnie na lokalne ekosystemy i życie morskie.

W wrześniu 2024 roku zakończono ważny etap budowy, osiągając Kamień Milowy B, co oznacza zakończenie prac związanych z instalacją zautomatyzowanych suwnic. Do terminalu dotarły już pierwsze suwnice RMG, a w drodze są suwnice STS. Realizacja inwestycji postępuje zgodnie z harmonogramem, co potwierdzają zakończone prace przy nabrzeżu oraz instalacje systemów zaopatrzenia w wodę i odwadniania.