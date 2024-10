Senatorowie nie mieli zastrzeżeń do rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

■ Reforma lokalnych finansów bez poprawek

Od przyszłego roku lokalne budżety mają być zasilane kwotami uzależnionymi od wysokości dochodów podatników PIT i CIT z terenu danej JST. Dziś samorządy otrzymują określone udziały w podatkach wpłaconych do budżetu państwa. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów taka zmiana ma w przyszłym roku zapewnić samorządom dochody wyższe o 25 mld zł, a w perspektywie 10 lat – o 345 mld zł. Gminy będą otrzymywać kwoty odpowiadające 7 proc. dochodów podatników PIT i 1,6 proc. dochodów podatników CIT. W przypadku powiatów te udziały wyniosą odpowiednio 2 proc. i 1,7 proc., dla województw przewidziano 0,35 proc. i 2,3 proc. W systemie pierwszy raz wyodrębniono miasta na prawach powiatu, które dostaną odpowiednio 8,6 proc. i 2,2 proc. Tak ukształtowane dochody mają pokryć pięć rodzajów potrzeb wydatkowych: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Jeśli danej jednostce nie starczy pieniędzy, otrzyma wsparcie z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. KB

Sejm przyjął

■ Zmiany w finansowaniu OSP

Pieniądze dla ochotniczych straży pożarnych będzie dzielić zarząd głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSPRP) – tak zakłada nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez Sejm. Chodzi o 10 proc. zysków firm ubezpieczeniowych z obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, które przekazywane są na cele ochrony przeciwpożarowej. Dziś środki te w całości trafiają do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który dzieli je po połowie między OSP a pozostałymi jednostkami. Po wejściu w życie nowelizacji szef PSP otrzyma 50 proc. tej kwoty, a pozostałą część zarząd główny ZOSPRP. To odwrócenie reformy poprzedniego rządu i powrót do rozwiązań obowiązujących przed lipcem 2017 r. Posłowie zdecydowali również o wprowadzeniu kontroli wydatkowania przez OSP pieniędzy otrzymanych od firm ubezpieczeniowych. Co roku do 30 czerwca sprawozdanie w tej sprawie będzie Sejmowi przedkładał zarząd główny ZOSPRP. Teraz nowelizacją zajmą się senatorowie. KB

■ Więcej kół gospodyń wiejskich z dofinansowaniem

Pieniądze na swoją działalność będą mogły uzyskać również koła gospodyń wiejskich zrzeszone w kółkach rolniczych, jeśli zarejestrują się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – to główny cel nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. W piątek posłowie poparli senacką poprawkę do tej ustawy. Dzięki niej będzie można wpisać do rejestru więcej niż jedno koło nie tylko z obszarów wiejskich, lecz także miejskich. Poza zrównaniem praw wszystkich KGW do dofinansowania nowelizacja umożliwia również nadanie osobowości prawnej tym z kół, które do tej pory jej nie mają. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. KB

■ Rozwój lokalny po nowemu

Do wdrażania systemu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RKLS) nie będzie już konieczna zgoda lokalnych władz – zakłada nowelizacja ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności przyjęta przez Sejm. RKLS to instrument w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2023–2027, który stawia na oddolne opracowanie strategii rozwoju danego obszaru. Dotychczas skorzystanie z programu i dofinansowania możliwe jest po przyjęciu przez radę gminy albo powiatu uchwały w tej sprawie. Teraz ustawą zajmie się Senat. KB