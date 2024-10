Co jeśli jeszcze nie założyliśmy profilu zaufanego?

Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej. Jeśli do tej pory go nie założyliśmy, możemy to zrobić stacjonarnie w placówkach będących punktami potwierdzającymi (również za granicą). Wszystkie dostępne punkty potwierdzające znajdziemy TUTAJ.

Profil zaufany możemy założyć również online poprzez bankowość elektroniczną. Jest to bezpłatne i zajmuje kilka chwil. Możesz to zrobić, wchodząc na swoje konto bankowe po znalezieniu zakładki dotyczącej spraw urzędowych i wniosków lub poprzez stronę rządową dostępną TUTAJ.

Wówczas należy wybrać zakładkę „Załóż profil zaufany”, a następnie wybrać opcję: „Załóż i potwierdź profil zaufany online za pomocą banku lub innego dostawcy tożsamości”. Kolejny krok to znalezienie logo swojego banku i zalogowanie się do bankowości internetowej. Obecnie możliwość założenia profilu zaufanego daje wiele banków.