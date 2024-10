Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Warto ją wyrobić, bo zapewnia duże zniżki w wielu miejscach, np. za przejazdy kolejowe posiadacze KRD zapłacą 37 proc. mniej za bilety jednorazowe oraz 49 proc. za miesięczne.

O Kartę Dużej Rodziny (KDR) może starać się każda rodzina z co najmniej trójką dzieci. Bez względu na ich wiek, również jeśli są dorosłe lub zmarły (ale miały nadany numer PESEL). Dochód nie jest brany pod uwagę. Aby wyrobić KDR, należy się zgłosić do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Z Karty Dużej rodziny mogą korzystać:

rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (również rodzice zastępczy oraz prowadzący rodzinny dom dziecka)

dzieci, które mają mniej niż 18 lat (również dzieci, nad którymi rodzic sprawuje pieczę zastępczą oraz przebywające w tymczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka)

dzieci, które mają mniej niż 25 lat i nadal się uczą

bez ograniczeń wiekowych dzieci, które legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Do korzystania z KDR mają prawo również cudzoziemcy zamieszkali w Polsce wraz ze swoją rodziną. Według ustawy o Karcie Dużej Rodziny warunków jej otrzymania nie spełniają obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Karta Dużej Rodziny. Gdzie można otrzymać zniżki?

Dzięki Karcie Dużej Rodziny jej posiadacze mają dostęp do różnych towarów i usług na preferencyjnych warunkach.

Szczegółowe informacje z wykazem tysięcy firm, które oferują preferencyjne ceny po okazaniu Karty Dużej Rodziny, znajdziemy TUTAJ.

Można tu znaleźć interesujące nas obiekty z podziałem na województwa i konkretne miasta. Wśród kategorii znajdują się art. przemysłowe, żywność, edukacja, kultura, łączność, mieszkanie, odzież, obuwie, sport, rekreacja, turystyka, transport, usługi, usługi na odległość, zdrowie, żywność.

Poniżej podajemy przykłady sklepów, punktów gastronomicznych i usług, w których można uzyskać zniżki za okazaniem KDR.

Gastronomia i sklepy

Kuchnia Marche

Sevi Kebab

Hard Rock Cafe

EXPRESS ORIENTAL

MAKARUN Spaghetti and Salad

Społem

A.Blikle

Auchan

Carrefour

Chicago’s pizza

Costa Coffe

Pizzeria Dominum

Sphinx

Subway

Orlen w ruchu

Salon Czas na Herbatę

Lodziarnio-kawiarnie Grycan Inne

Stacje benzynowe Circle, Lotos, Orlen, Shell, Moya, Bliska

Firmy taxi Transport

Flixbus, Polonus

Lot

Karta Dużej Rodziny. "Zniżki zapewniane tylko mieszkańcom danej gminy"

Czytelnicy Gazety Prawnej zwracają uwagę, że Karta Dużej Rodziny daje wiele zniżek, jednak skorzystanie z niektórych z nich jest mocno ograniczone, szczególnie dla rodzin z mniejszych miejscowości. – Z jednej strony są spore zniżki na przejazdy kolejowe, za wejścia do muzeum i wielu innych instytucji kultury zapłacimy mniej, w Lidlu za pieczywo i owoce otrzymamy 10 proc. zniżki. Z drugiej strony do zoo, kina czy aquaparku lub na prywatne zajęcia sportowe już KDR nie obowiązuje. Np. do zoo czy aquaparku wejdziemy ze zniżką pod warunkiem, że jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Jeżeli nie jesteśmy, zniżki nie ma – zauważa pan Przemysław, ojciec trójki dzieci w wieku 4, 10 i 13 lat.

Mężczyzna mieszka z rodziną w małej miejscowości Dolaszewo w Wielkopolsce. Często podróżuje z rodziną po Polsce i podczas wyjazdów nie mogą korzystać ze zniżek do zoo czy aquaparków, bo są one zapewniane tylko mieszkańcom danej gminy.