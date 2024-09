Minister Nauki Dariusz Wieczorek poinformował o planowanych zapisach nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wśród zapowiadanych zmian jest m.in. uszczelnienie systemu wizowego, zmiany w funkcjonowaniu studiów podyplomowych, a także wzmocnienie uprawnień studentów i doktorantów. Minister wieczorek wspomniał również o prawie do likwidacji uczelni niepublicznych.

Minister Nauki mówił o odpowiedzialności związanej z planowanym prawem do likwidacji uczelni niepublicznych „To bomba atomowa w rękach Ministra. To odpowiedzialność moja i kolejnych ministrów – korzystanie z tego prawa będzie wymagało niezbitych dowodów na łamanie prawa"- stwierdził Wieczorek.

Wieczorek o zmianach w prowadzeniu studiów podyplomowych

Szef resortu nauki opowiadał również o zmianach w prawie do prowadzenia studiów podyplomowych. Tę możliwość będą miały tylko uczelnie, które prowadzą kształcenie na studiach pierwszego stopnia. Zdaniem Ministra Nauki to właśnie takie ośrodki mają odpowiednią kadrę i zaplecze do prowadzenia studiów podyplomowych.

Wieczorek o studentach z zagranicy na polskich uczelniach

Minister Wieczorek mówił również o przyjmowaniu studentów z zagranicy. Ta możliwość zostanie ograniczona do uczelni akademickich, które prowadzą kształcenie przynajmniej jednego kierunku studiów z kategorią B+ lub wyższą. Możliwość kształcenia studentów w ramach programu Erasmus+ będą miały również państwowe szkoły wyższe. Minister nauki zaznaczył, że zmiany przygotowywane są w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

"Chcę wyraźnie podkreślić – bardzo nam zależy, aby coraz więcej studentów przyjeżdżało do Polski się kształcić. Czekamy jednocześnie na publikację raportu NIK, która odkryje, do jakich nadużyć doszło w kwestii wiz. Planujemy zapis, zgodnie z którym uczelnie będą musiały przyjmować więcej studentów polskich niż zagranicznych" – zadeklarował minister nauki Dariusz Wieczorek.

Wieczorek o wybieraniu rektorów

Jak poinformował szef resortu nauki, planowane jest także rozszerzenie składu rady uczelni o zatrudnionego w uczelni przedstawiciela młodych naukowców, powoływanego przez senat. Zmiany będą też dotyczyć składów kolegiów elektorów: minimalny skład kolegium ma po zmianach wynosić przynajmniej 80 osób.

"Uważamy, że żadna zewnętrzna struktura, jak rada uczelni, nie może mieć wpływu na wybór rektora. To powinien być wybór studentów i pracowników uczelni.” – powiedział Dariusz Wieczorek

Wieczorek o uprawnieniach studentów i doktorantów

Minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział również zmiany w zakresie uprawnień studentów i doktorantów. Mówił m.in. o:

zapomogach dla doktorantów;

uregulowaniu instytucji Rzecznika Praw Studenta i Rzecznika Praw Doktoranta;

doprecyzowaniu przepisów dotyczących przyznawania stypendium doktoranckiego i ustalaniu jego wysokości;

rozszerzeniu katalogu świadczeń o stypendia za działalność społeczną.

Wieczorek o konsolidacji uczelni

Minister Wieczorek wspominał również o konsolidacji uczelni. Zachętą do dokonania takich działań mają być dodatkowe środki przeznaczone na koszty związane z transformacją oraz podniesienie subwencji dla połączonych podmiotów. Nowe zapisy ustawy będą doprecyzowywać wiele kwestii formalnych, takich jak m.in. dodanie związków uczelni do katalogu podmiotów działających na rzecz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czy uregulowanie kwestii włączenia filii utworzonej przez uczelnię publiczną do innej uczelni publicznej. - „Chcemy, by środki były wydawane efektywnie, a nie efektownie. Widzimy, ile obiektów jest niewykorzystywanych. Chcemy, by uczelnie współpracowały, dzieliły się infrastrukturą i bazą dydaktyczną, a docelowo, by uczelnie się łączyły. Większa uczelnia to mniejsze koszty obsługi i zwiększenie efektywności wykorzystania bazy"- podsumował szef resortu.

