Nielegalne wjazdy quadami i crossami na teren lasów stanowią poważny problem w Polsce, zarówno dla przyrody, jak i dla porządku publicznego. Łamiący zakazy mogą liczyć się ze słonymi mandatami.

Zgodnie z polskim prawem, jazda pojazdami mechanicznymi po terenach leśnych jest surowo zabroniona. Kluczowe regulacje zawiera Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku. W artykule 29 tej ustawy jednoznacznie stwierdzono, że poruszanie się pojazdami mechanicznymi po lesie możliwe jest jedynie na wyznaczonych drogach publicznych. Dopuszcza się ruch drogami leśnymi jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami pozwalającymi na taki ruch.

Mandat za wjazd quadem lub crossem do lasu

Dla osób, które naruszają te przepisy, przewidziane są surowe sankcje. Zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń, za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat w wysokości do 500 złotych. W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, kara może być zwiększona do 5 tysięcy złotych. W niektórych przypadkach, gdy sprawca popełnia więcej niż jedno wykroczenie, kara może wynieść nawet 1000 złotych.