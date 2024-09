Część seniorów może jeździć bezpłatnie komunikacją miejską, jednak jest to zależne od wieku emeryta. Spore zniżki na przejazdy dla emerytów przewidują również przewoźnicy kolejowi. Intercity i Polregio przesłały swoją aktualną ofertę dedykowaną seniorom Gazecie Prawnej. Sprawdź, jakie zniżki na przejazdy ci się należą.

Aby korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, emeryci w Polsce muszą ukończyć 70 lat. To jedyny warunek, który należy spełnić, aby nie płacić za przejazdy. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to nosić przy sobie dowód osobisty lub legitymację emeryta, które poświadczają wymagany do bezpłatnych przejazdów wiek, dlatego należy je okazać podczas kontroli biletów.

Zniżki na przejazdy komunikacją miejską przed 70. r.ż.

W Polsce w większości miejscowości obowiązuje ulga, która pozwala osobom w wieku emerytalnym (w tym momencie wiek emerytalny to 60 lat dla pań i 65 lat dla panów) na przejazdy z 50 proc. zniżką.

W poszczególnych miastach w Polsce obowiązują znaczne zniżki dla emerytów, którzy nie ukończyli jeszcze 70 lat, np. w Warszawie można zakupić bilet roczny (tak zwany bilet seniora), który kosztuje 50 zł. Oferta dotyczy osób po 65 r.ż. W cenie biletu można jeździć komunikacją miejską bez ograniczeń. W Szczecinie 5 lat przed ukończeniem wieku emerytalnego można zakupić bilety ze zniżką 50 proc.

Darmową komunikację miejską osoby, które ukończyły 65 lat, mają zapewnioną we Wrocławiu, Bydgoszczy i Lublinie.

Zniżki dla emerytów na przejazdy pociągami Intercity

Intercity przesłało do redakcji Gazety Prawnej aktualną ofertę zniżkową dla seniorów. Informuje o Bilecie Seniora jako stałej ofercie dla każdej osoby, która ukończyła 60 lat.

Bilet Seniora uprawnia do:

cen biletów niższych od cen bazowych biletów jednorazowych i odcinkowych imiennych o 30 proc.

przejazdów w komunikacji krajowej pociągami "PKP Intercity" S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie.

Należy pamiętać, aby mieć przy sobie dokument, który potwierdza tożsamość i wiek, np. dowód osobisty, i okazać konduktorowi w razie kontroli.

Bilety można zakupićw kasie biletowej, biletomacie, serwisie e-IC, aplikacji PKP Intercity – jednorazowe oraz odcinkowe, a także u konduktora (z wyjątkiem pociągów EIP), serwisie Bilkom, aplikacji Bilkom, serwisach agentów – bilety jednorazowe.

Jak podaje Intercity, emeryci oraz renciści, którzy mają odpowiednie zaświadczenie, są uprawnieni do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów "PKP Intercity" S.A. w komunikacji krajowej. Wymagane zaświadczenie jest wydawane m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i musi być okazywane wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Należy pamiętać, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Szczegóły oferty Intercity dostępne są w regulaminie oferty Bilet Seniora oraz na stronie internetowej Intercity.

Zniżki dla emerytów na przejazdy pociągami Polregio

Z aktualnej oferty przesłanej Gazecie Prawnej przez Polregio wynika, że w całej Polsce dostępna jest oferta REGIO Senior, która zapewnia zniżki osobom powyżej 60. roku życia w wysokości 25 proc. na bilety na jednorazowe oraz 10 proc. na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne).

Szczegółową ofertę dla seniorów na przejazdy Polregio znajdziemy TUTAJ.

Dodatkowo zniżki dla osób powyżej 60. roku życia są uwzględnione w regionalnych ofertach POLREGIO w przypadku województwa pomorskiego i małopolskiego.

W pomorskim sieciowy półroczny bilet Mobilny Senior uprawnia do przejazdów w cenie 10 zł w ramach Taryfy Pomorskiej; obowiązują również następujące zniżki: 25 proc. przy zakupie biletów jednorazowych, dobowych strefowych i dobowych sieciowych, trzydobowych strefowych i trzydobowych sieciowych; 10 proc. zniżki przy zakupie biletów odcinkowych tygodniowych i odcinkowych miesięcznych, miesięcznych miejskich i miesięcznych trójmiejskich oraz miesięcznych sieciowych

W małopolskim 30 proc. zniżka obejmuje zakup biletów odcinkowych miesięcznych; a tzw. bilety czasowe dla seniora uprawniają do wielokrotnych przejazdów w ciągu 4 godzin i są dostępne w niższych cenach niż w regionalnej taryfie przewozowej

– W pozostałych województwach – choć nie występują regionalne zniżki dedykowane tej grupie wiekowej – seniorzy mają możliwość korzystania z ogólnych ofert zniżkowych. Oferta POLREGIO, w tym zniżki, przygotowywana jest w porozumieniu z samorządami województw, będącymi organizatorami przewozów. Z tego względu oferta może różnić się pomiędzy regionami – przekazało Gazecie Prawnej Polregio.