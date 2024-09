Jazda na rowerze po lesie to wspaniały pomysł na wyrobienie sobie odporności oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu przy spadających temperaturach. Pamiętajmy jednak że chociaż większość leśnych duktów jest dostępna dla rowerzystów, warto znać przepisy i zasady, które regulują ruch w lasach.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ruch pojazdów w lesie jest Ustawa o lasach. Zgodnie z art. 29 tej ustawy, ruch pojazdów silnikowych, motorowerów oraz zaprzęgów konnych w lesie jest dozwolony wyłącznie na drogach publicznych lub leśnych, jeżeli są one odpowiednio oznaczone. Oznacza to, że rowerzyści mogą poruszać się po większości leśnych ścieżek bez przeszkód, o ile nie ma tam zakazu wjazdu.

Gdzie nie można wjechać rowerem?

Jednak nie zawsze jest to takie proste. Na terenach objętych szczególną ochroną, takich jak rezerwaty przyrody czy parki narodowe, mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. W takich miejscach rowerzyści mogą poruszać się tylko po wyznaczonych trasach. Na przykład w rezerwacie Las Kabacki w Warszawie niektóre drogi są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a jazda rowerem jest tam zabroniona.

Ustawa o lasach precyzuje dodatkowo, że na drogach leśnych ruch pojazdów silnikowych jest zakazany, chyba że zostały one specjalnie oznaczone jako dostępne. Warto pamiętać, że na drogach leśnych, które nie są drogami publicznymi, nie obowiązuje kodeks drogowy, a więc nie ma określonego pierwszeństwa ruchu. Jednak, gdy rowerzyści poruszają się po drogach o statusie publicznym w lesie, muszą przestrzegać wszystkich przepisów kodeksu drogowego, takich jak jazda prawą stroną czy przestrzeganie sygnalizacji drogowej oraz ustępowanie pierwszeństwa.

Kiedy nie można wjechać rowerem do lasu?

Istnieją sytuacje, w których jazda rowerem w lesie jest niedozwolona. Dotyczy to przede wszystkim terenów o specjalnym statusie ochronnym, gdzie obowiązują restrykcje dotyczące ruchu. W niektórych przypadkach nadleśnictwa mogą wprowadzać czasowe zakazy wstępu do lasów, na przykład z powodu zagrożenia pożarowego lub prowadzonych prac leśnych.

Mandat za wjazd rowerem do lasu

Nieprzestrzeganie przepisów w lesie może prowadzić do nałożenia kar. Straż leśna ma prawo do wystawienia mandatu w wysokości od 20 do 500 zł za łamanie przepisów, takich jak wjazd na teren objęty zakazem lub niszczenie roślinności. W skrajnych przypadkach, gdy dojdzie do rażącego naruszenia prawa, sprawa może trafić do sądu, gdzie kary za niszczenie przyrody są znacznie surowsze, sięgając nawet 5000 złotych.