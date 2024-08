Aż 230 tysięcy Polaków może wkrótce otrzymać list od armii. Wojsko Polskie wzywa bowiem na kwalifikację wojskową, która odbędzie się w 2025 roku. Sprawdź, kto otrzyma list od armii i jakie grupy społeczne będą musiały stawić się przed komisją.

W 2025 roku kwalifikacja wojskowa obejmie około 230 tysięcy osób w całej Polsce. Proces, który rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia, ma określić zdolność do czynnej służby wojskowej. Kto powinien spodziewać się wezwania od wojska? Wyjaśniamy szczegóły.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to proces, podczas którego osoby wezwane przez Wojskowe Centra Rekrutacji są oceniane pod kątem zdolności do służby wojskowej. Kwalifikacja obejmuje badanie zdrowotne oraz ocenę kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie nadawana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Ważne jest, aby pamiętać: wezwanie na kwalifikację wojskową nie jest równoznaczne z powołaniem do wojska.

Kwalifikacja wojskowa 2025. Kiedy się zacznie i ile potrwa? [TERMINY]

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra obrony narodowej, kwalifikacja wojskowa w 2025 roku rozpocznie się 3 lutego i zakończy 30 kwietnia. Proces ten przeprowadzany jest na podstawie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także rozporządzeń wykonawczych wydanych przez Ministra Obrony Narodowej. Każda osoba wezwana do kwalifikacji musi stawić się w wyznaczonym terminie, inaczej może zostać ukarana grzywną.

Kwalifikacja wojskowa 2025. Kto otrzyma wezwanie ad armii? [LISTA]

W 2025 roku na kwalifikację wojskową wezwane zostaną różne grupy osób, w tym:

mężczyźni urodzeni w 2006 roku,

mężczyźni urodzeni w latach 2001–2005, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej w latach 2023 i 2024, a okres tej niezdolności upływa przed lub po zakończeniu kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1998-2006, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub kończą naukę w zawodach mundurowych,

osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, a także osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do 60. roku życia.

Kobiety na kwalifikacji wojskowej

Do kwalifikacji wojskowej mogą być wezwane również kobiety, które mają kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej. Dotyczy to przede wszystkim:

absolwentek kierunków medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych

kobiet kończących studia w szkołach wyższych o kierunkach technicznych.

Wezwania mogą spodziewać się także kobiety, które są w trakcie nauki na tych kierunkach i kończą studia lub naukę w roku akademickim 2024/2025.

Ochotnicy i osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby

Kwalifikacja wojskowa obejmie również ochotników, czyli osoby, które ukończyły 18 lat i dobrowolnie zgłosiły się do służby wojskowej. Ponadto, wezwane zostaną osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, które nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności. Taki obowiązek dotyczy mężczyzn do 60. roku życia, którzy do tej pory nie przeszli kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa 2025. Co dalej?

Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, osoby, którym nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, zostają wpisane do ewidencji wojskowej. Kategoria ta decyduje o dalszych krokach, takich jak możliwość powołania do służby zasadniczej, terytorialnej, bądź rezerwy. W przypadku osób uznanych za niezdolne do służby wojskowej, nie podejmuje się dalszych działań, jednak w razie zmiany stanu zdrowia mogą one zostać ponownie wezwane na badania.

Podsumowując, w 2025 roku na kwalifikację wojskową wezwanych zostanie około 230 tysięcy osób. Proces ten ma na celu ocenę zdolności do służby wojskowej i nadanie odpowiedniej kategorii zdolności. Obejmuje on młodych mężczyzn, kobiety z odpowiednimi kwalifikacjami, osoby wcześniej uznane za czasowo niezdolne do służby, ochotników oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej. Ważne jest, aby każda wezwana osoba stawiła się na kwalifikację w wyznaczonym terminie.