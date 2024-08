Wakacje to czas wzmożonej aktywności dzieci poza domem. Liczne kolonie, obozy i zgrupowania są dla dzieci atrakcyjną alternatywą spędzenia wolnego czasu, inną niż czekanie, aż rodzice wrócą z pracy. Za dzieci i ich zdrowie podczas kolonii odpowiedzialni są opiekunowie i organizatorzy wyjazdu. Co jeśli dziecko w trakcie obozu dozna uszczerbku na zdrowiu? Jak właściwie powinni zareagować rodzice?

Głównym obowiązkiem organizatora i wychowawcy kolonii jest zapewnienie podopiecznym bezpiecznego wypoczynku. Dzieci na obozach czy koloniach pozostają bez opieki rodziców, w związku z tym, często pozwalają sobie na niecodzienne zachowania. Czasami sami chcą zaimponować pozostałym uczestnikom wyjazdu, zdarza się też tak, że prowokowane presją grupy wykonują ryzykowne działania. Z doświadczenia wiadomo również, że niebezpieczne, losowe sytuacje mają miejsce bez udziału osób trzecich. Profesjonalni organizatorzy kolonii i kompetentni wychowawcy powinni mieć świadomość możliwości wystąpienia różnych, niepożądanych okoliczności i obowiązku, jaki na nich spoczywa, w opiece nad małoletnimi. Zgodnie z art. 160 Kodeksu Karnego, wychowawca odpowiada karnie za narażenie dziecka na zagrożenie życia lub zdrowia.

Ustawowe kwalifikacje wychowawcy kolonii

Wychowawcą może być osoba, która:

1. nie była karana za umyślne przestępstwo:

przeciwko życiu i zdrowiu,

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo nie alimentacji),

przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Roszczenia w przypadkach naruszenia obowiązków przez opiekunów kolonii

Opiekun kolonii lub obozu to osoba, której rodzice powierzają dzieci. W czasie wyjazdu osoby formalnie odpowiedzialne za opiekę nad małoletnimi są zobowiązane do troski o najwyższe bezpieczeństwo uczestników kolonii. Zaniechanie tego obowiązku i narażenie dzieci na niebezpieczeństwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W świetle art. 426 k.c.małoletni, który nie ukończył 13 lat, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną sobie szkodę. Odpowiedzialność może ponosić wychowawca.

Odszkodowania finansowe za szkody poniesione na koloniach

W przepisach prawa cywilnego znajdują się zapisy o tym, że za wyrządzenie szkody na osobie przysługuje odpowiednia suma pieniężna. Stąd też, gdy dziecko dozna wypadku jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą żądać odszkodowania od organizatora wyjazdu. W tym celu niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między zachowaniem opiekuna a szkodą, do której wskutek tego zachowania doszło np. że dziecko złamało nogę podczas zabawy, bo opiekun w tym czasie spał. Dlatego należy upewnić się, czy związek ten faktycznie ma miejsce i czy do zdarzenia doszło wskutek nieprawidłowej opieki, zaniedbań po stronie wychowawcy.

Informacje niezbędne do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi

W pierwszym kroku należy upewnić się, czy organizator jest ubezpieczony, i skontaktować się z jego ubezpieczycielem. Podać szczegółowe dane organizatora oraz numer jego polisy OC. Następnie szczegółowo opisać zdarzenie i poniesioną szkodę, a także wskazać wysokość oczekiwanego odszkodowania.

Rodzaje świadczeń wypłacane za szkody poniesione na koloniach

Świadczenia należne poszkodowanemu w wyniku odniesienia szkody mogą mieć różny zakres i obejmują dość szeroki i obejmuje: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, koszty opieki nad osobą poszkodowaną, koszty jej transportu.

Rodzice decydujący się wysłać dzieci na kolonie czy obozy powinni mieć świadomość występowania niepożądanych zdarzeń i wypadków. Jednak zaniedbania opiekunów dzieci nie powinny uchodzić uwadze rodziców.