Prezes NIK, Marian Banaś, w rozmowie w Studiu PAP poinformował, że po przeprowadzeniu kontroli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, biurze Rzecznika Praw Dziecka, IPN oraz ZUS, Najwyższa Izba Kontroli skierowała pięć zawiadomień do prokuratury. W przypadku MRPiPS chodzi o podejrzenie niegospodarności związanej z promocją programu 800 plus.

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła do 29 sierpnia posiedzenie dotyczące sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych. Wcześniej PKW otrzymała materiały m.in. z NIK. Odroczenie posiedzenia uzasadniono koniecznością zwrócenia się do Rządowego Centrum Legislacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających z otrzymanych pism.

Marian Banaś wyjaśnił, że NIK przesłała odpowiednie dokumenty do PKW, ale nie może ujawniać szczegółów, ponieważ są one objęte tajemnicą kontrolerską. Dokumenty te dotyczą kontroli z 2023 roku oraz kontroli budżetowej.

NIK skierowała 5 zawiadomień do prokuratury

Banaś poinformował, że w wyniku kontroli budżetowej, czyli analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2023 rok, NIK złożyła pięć zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Gdzie odbyły się kontrole?

"Te zawiadomienia dotyczą kontroli budżetowej przeprowadzonej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, IPN, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz biurze Rzecznika Praw Dziecka" - powiedział Banaś.

"W przypadku Ministerstwa Rodziny mamy do czynienia z niegospodarnością, głównie w kontekście promocji programu 800 plus. Reklama była zbędna, zwłaszcza w okresie wyborczym, ponieważ decyzja o zmianie kwot finansowania rodzin z 500 na 800 zł była już podjęta. Nasi kontrolerzy uznali, że doszło do poważnej niegospodarności środków publicznych" - dodał prezes NIK.

Pikniki 800 plus. NIK: Niecelowe i niegospodarne

W analizie budżetu państwa za 2023 rok wskazano, że dysponent części Rodzina, wnioskując o 10 mln zł z rezerwy ogólnej na działania promocyjne dotyczące podwyższenia świadczenia wychowawczego od stycznia 2024 roku, nie przygotował planu działań ani nie oszacował potrzebnych środków. Wydatki w wysokości 9,6 mln zł, głównie na organizację 95 pikników 800 plus, zostały uznane przez NIK za niecelowe i niegospodarne.

Prezes NIK poinformował, że każde z pięciu zawiadomień skierowanych do prokuratury dotyczy niegospodarności związanej z wydatkowaniem środków z budżetu państwa. "Prokuratura podejmie decyzje w sprawie naszych zawiadomień. Mówimy o kwotach rzędu tysięcy i milionów złotych. To są poważne kwoty" - dodał.