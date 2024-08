Rosja wspiera Iran

5 sierpnia w Teheranie doszło do spotkania Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji, Siergieja Szojgu, z irańskimi urzędnikami na wysokim szczeblu, w tym z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem, szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, generałem Mohammadem Bagherim oraz sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Alim Akhbarem Ahmadianem.

Wizyta ta zacieśniała sojusz między Rosją a Iranem, co jest widoczne szczególnie od czasu rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie w 2022 roku. W ostatnim czasie Iran dostarczał Rosji wojskowe drony, a oba kraje zawarły umowę na rozszerzenie współpracy wojskowej i wywiadowczej. Jak podaje "New York Times", Rosja nie może sobie pozwolić na odrzucenie irańskiej pomocy i już rozpoczęła dostarczanie Iranowi zaawansowanych radarów oraz sprzętu obrony powietrznej.

Iran publikuje listę celów

Siły zbrojne Iranu opublikowały tego samego dnia (5 sierpnia) listę potencjalnych cywilnych i wojskowych celów w Izraelu. Lista obejmuje izraelskie bazy wojskowe i obiekty rządowe, takie jak Ministerstwo Obrony Izraela w Tel Awiwie, budynek Knesetu w Jerozolimie oraz osiem baz lotniczych w Izraelu. Iran nazwał również cywilne obiekty infrastrukturalne, takie jak lotniska, pola gazowe i elektrownie na terenie całego kraju.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną decyzja Iranu o jawnym wskazaniu tych celów, które są rozproszone po całym Izraelu, prawdopodobnie ma na celu zmuszenie Sił Obronnych Izraela do rozproszenia zasobów obrony powietrznej i przeciwrakietowej na dużym obszarze. Iran może obliczać, że przez rozproszenie izraelskich obron, ta inicjatywa informacyjna zwiększy prawdopodobieństwo, że Iran trafi w niektóre ze swoich celów. Dodatkowo informacje mają wzmagać panikę w izraelskim społeczeństwie. Atak wydaje się więc przesądzony, a dalsze działania Iranu mogą doprowadzić do otwartej wojny z koalicją amerykańsko-izraelską. Możliwy jest również scenariusz związany z długotrwałą destabilizacją regionu przez ustawiczne ataki na obronę przeciwpowietrzną oraz cele strategiczne w Izraelu co może doprowadzić do stałego zamknięcia strefy powietrznej nad Izraelem. Taki ruch wymagałby odwetu Jerozolimy, co spowodowałoby powstanie regionalnej wojny, gdzie Izrael jest wspierany przez USA, zaś Iran działał w oparciu o organizacje takie jak Hezbollah.