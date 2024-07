Może się zdarzyć, że po śmierci współwłaściciela konta rachunek zostaje zlikwidowany. Polskie przepisy tego nie regulują. Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP, tłumaczy, jak się zabezpieczyć się przed utratą dostępu do konta.

Wspólny rachunek bankowy może założyć każdy, nie tylko małżonkowie lub osoby ze sobą spokrewnione, choć w praktyce to właśnie małżonkowie najczęściej posiadają takie rachunki. Według przepisów współwłaścicielami mogą być osoby pełnoletnie, które rozliczają podatki w Polsce oraz nie są ubezwłasnowolnione.

Co po śmierci współwłaściciela konta? "Przepisy tego nie regulują"

Śmierć współposiadacza konta czasami może być przyczyną problemów związanych z możliwością wypłaty zgromadzonych na rachunku bankowym środków. – Przepisy prawa polskiego nie regulują tego, co dzieje się z rachunkiem wspólnym po śmierci współposiadacza konta – mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP.

Najczęstszą praktyką jest, że konto przekształci w rachunek indywidualny i drugi współposiadacz będzie miał pełny dostęp do zgromadzonych środków. Jak tłumaczy wiceprezes ZBP, jakiś czas temu doświadczyła dokładnie takiej sytuacji, kiedy zmarł jej ojciec posiadający wspólne rachunki z matką.

– We wszystkich bankach, w których załatwiałyśmy formalności, umowa była skonstruowana w taki sposób, że po śmierci współposiadacza konta taki rachunek przekształca się w indywidualne konto na rzecz żyjącego współposiadacza. Innymi słowy moja mama stała się właścicielem wszystkich tych środków, które były zgromadzone na rachunku wspólnym – mówi Wachnicka.

Konieczne dokładne zapoznanie się z umową

Wiceprezes ZBP podkreśla, że zawsze warto dokładnie zapoznać się z umową i sprawdzić, jak jest skonstruowana. Czasami umowa zawiera zapisy powodującerozwiązanie konta bankowego po śmieci jednego z jego współwłaścicieli.

– W przypadku gdy umowa wspólnego rachunku bankowego ulega rozwiązaniu, zgromadzone środki są transferowane na rachunek techniczny (czyli w uproszczeniu rodzaj rachunku służącego do rozliczeń wewnątrzbankowych – do którego posiadacz nie ma dostępu) – tłumaczy Wachnicka.

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w przypadku gdy jest to rachunek wspólny małżonków, przyjmuje się współwłasność w równych częściach, co oznacza, żeśrodki są w połowie przekazywane do dyspozycji żyjącego małżonka. Pozostała część jest blokowana na rzecz spadkobierców.

Jak uniknąć likwidacji konta?

Choć przeważnie konto bankowe po śmierci współwłaściciela jest przekształcane w rachunek indywidualny na rzecz żyjącego współposiadacza, zawsze warto dokładnie zapoznać się z umową lub dopytać bank, aby uniknąć problematycznych sytuacji. – Prawo nie reguluje tej kwestii, co przesądza o dopuszczalności każdej z ww. praktyk – mówi Agnieszka Wachnicka.