Jak informuje serwis TVN24 połączenia przychodzące na numery 112 i 999 na terenie Śląska są przekierowywane do innych województw.

Awaria numerów alarmowych 112 i 999

Połączenia przychodzące na numery 112 i 999 na terenie Śląska przestały działać. Potwierdza to śląska Policja. Połączenia są przekierowywane do innych województw. Na razie nie ma informacji, co spowodowało awarię i jak długo ona potrwa.

999 – to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny. 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia.

Pacjenci są bezpieczni

Śląska Policja informuje, że wystąpiły problemy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na razie brakuje szczegółowych informacji odnośnie tego, czego dotyczy awaria - czytamy w serwisie TVN24. Jednocześnie rzeczniczka wojewody śląskiego przekazała, że pacjenci mają pełne zabezpieczenie udzielania pomocy, uruchomione zostały alternatywne kanały obsługi, a mieszkańcy są zabezpieczeni.

Źródło: TVN24