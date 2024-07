Zakończył się termin na dostarczenie przez Polskę LOA (Letter of Offer and Acceptance) dla zamówienia na śmigłowce AH‑64E Apache Guardian, co opóźnia podpisanie umowy. MON zdecydowało o przesunięciu terminu o dodatkowy miesiąc.

Śmigłowce szturmowe AH‑64E Apache Guardian mają być pozyskane przez Polskę w ramach programu FMS (Foreign Military Sales), który umożliwia zakup uzbrojenia z pośrednictwem Agencji Kooperacji Wojskowej USA. Program FMS nie tylko dostarcza sprzęt, ale również wsparcie w zakresie eksploatacji i szkolenia, co jest niezwykle istotne dla Polskich Sił Zbrojnych.

Przesunięcie terminu i przyczyny opóźnienia

Polska miała dostarczyć Amerykanom LOA do końca czerwca, zawierającego zatwierdzone postanowienia umowy. Jednak Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o przesunięciu terminu na koniec lipca z powodu konieczności dalszych negocjacji, szczególnie dotyczących zaangażowania lokalnego przemysłu.

-Termin upływał w czerwcu, ale został przedłużony do końca lipca. To nie kwestia tego, czy się to zdarzy, tylko kiedy będzie miało miejsce. Chodzi o przejście przez ich własny (polski- red.) proces zatwierdzania warunków. Wchodzą tu w grę kwestie tego, jak zaangażujemy lokalny przemysł. – wyjaśnił Mark Ballew, reprezentujący Boeinga, podczas spotkania w Saint Louis.

AH‑64E Apache Guardian

Śmigłowce AH‑64E Apache Guardian, zamawiane przez Polskę, charakteryzują się nowoczesnym radarowym systemem kierowania ogniem AN/APG‑78 Longbow. Radar ten umożliwia wykrywanie do 1024 celów, śledzenie 128 z nich oraz automatyczne identyfikowanie i priorytetyzację 16 najbardziej niebezpiecznych celów.

Dodatkowo, śmigłowce te wyposażone są w system walki radioelektronicznej AN/APR‑48B MRFI, który identyfikuje radary przeciwnika i naprowadza na niego radar Longbow, co zwiększa zdolność eliminacji zagrożeń.

Lipcowy termin też nie zostanie dotrzymany?

Choć pierwotnie planowano podpisanie umowy w lipcu, teraz najprawdopodobniej dojdzie do dalszego przedłużenia. Najbardziej realnym terminem wydaje się wrzesień, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To tam możliwe będzie finalizacja umowy, która obejmie nie tylko dostawę sprzętu, ale także szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy przemysłowej.

Polska stawia na nowoczesne technologie i bezpieczeństwo narodowe, decydując się na zakup zaawansowanych śmigłowców AH‑64E Apache Guardian. Przesunięcie terminu podpisania umowy jest wynikiem złożoności procesu negocjacyjnego oraz konieczności uwzględnienia lokalnych interesów przemysłowych.