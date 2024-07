Od dziś w życie wchodzą przepisy, które m.in. zwiększą finansowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, Fundusz ma wspierać działania zapewniające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami. Przeznaczanych na ten cel ma być do 250 mln złotych z budżetu państwa.

Fundusz Cyberbezpieczeństwa to państwowy fundusz celowy, którym zarządza Minister Cyfryzacji. Fundusz ma wspierać działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.

Zwiększone finansowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa

Resort podkreśla, że obowiązujące od poniedziałku przepisy, które m.in. zwiększą finansowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, pozwolą zapewnić odpowiednie płace ekspertom od cyberbezpieczeństwa. "To kolejny krok do tego, by skutecznie zabezpieczyć systemy teleinformatyczne przed cyberzagrożeniami" - podkreśla MC.

Jak zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji Insecon w Poznaniu, co roku, począwszy od 2024 roku, przeznaczanych na ten cel ma być do 250 mln złotych z budżetu państwa.

Resort informował, że z Funduszu finansuje się dodatek do wynagrodzenia za pracę (tzw. świadczenie teleinformatyczne) oraz zawodowe świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Świadczenie teleinformatyczne przysługuje osobom, które realizują zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa na rzecz różnych podmiotów, m.in. takich jak: Computer Security Incident Response Team (CSIRT) poziomu krajowego; służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa; urzędy administracji publicznej.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Cyberbezpieczeństwa

Aby ubiegać się o wsparcie z Funduszu, uprawniony podmiot musi złożyć wniosek do ministra cyfryzacji do 31 sierpnia przed rokiem, którego dotyczyć będzie finansowanie świadczenia teleinformatycznego.

Jak pdoał resort, Minister Cyfryzacji udziela wsparcia z Funduszu na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami.