Były szef Orlenu i nowo wybrany europoseł PiS Daniel Obajtek powiedział w środę PAP, że ewentualny wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu będzie tylko i wyłącznie decyzją polityczną.

„Jeżeli taki wniosek wpłynie, to będzie on tylko i wyłącznie polityczny, nie merytoryczny. Jeżeli ktoś podważa proces łączenia Lotosu z Orlenem i tworzenia narodowego koncernu to jest niespełna rozumu. Wystarczy popatrzeć na międzynarodowe koncerny, z którymi konkuruje Orlen, jak Repsol, ENI, OMV, Repsol czy Equinor, one wyglądają tak, jak wygląda teraz Orlen” – powiedział Obajtek.

Europoseł odniósł się również do pogłosek o tym, że kandydował do PE, żeby uciec z Polski przed ewentualnymi zarzutami prokuratury. „Jakbym chciał uciekać to bym uciekł tam, gdzie nie ma ekstradycji a nie do Parlamentu Europejskiego, nie byłbym na świeczniku i nie byłbym łupem politycznym. To bzdura” – oświadczył Obajtek odcinając się również od zarzutów, że zamiast prowadzić kampanię przedwyborczą w kraju przebywał na Węgrzech. „Już dawno zapowiadałem, że będę podróżował” – dodał.

Uchylanie immunitetu europosłom PiS

Były szef Orlenu skomentował także ubiegłotygodniową konferencję prasową nowych europosłów Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego, którzy powiedzieli w Brukseli, że zamierzają objąć europoselskim monitoringiem komisję ds. immunitetowych PE, która opiniuje wnioski o uchylenie ochrony eurodeputowanym.

Polscy politycy mówili, że nie mają wątpliwości, iż kwestia uchylenia immunitetu kilku europosłom z list PiS to jedynie kwestia czasu i już na przełomie roku kilku europosłów z list PiS może wrócić do Polski. „Myślę, że będziemy mieli tu do czynienia z kilkoma wnioskami. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński będą musieli odpowiedzieć za Pegasusa i nielegalne podsłuchiwanie m.in. sędziów i polityków. Daniel Obajtek za nieprawidłowości w Orlenie, a Adam Bielan za nieprawidłowości związane z wydatkowaniem w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” – wymieniał wtedy Joński.

W rozmowie z PAP Obajtek ocenił, że politycy KO zajmują się „hucpą polityczną”. „Panowie Szczerba i Joński, zajmijcie się lepiej obniżeniem kosztów energii, obniżeniem kosztów gazu, regulacjami europejskimi, nie przyszliście do PE, by zabierać Obajtkowi immunitet” – skwitował.

Kwestie formalne

Z formalnego punktu widzenia z wnioskiem o odebranie immunitetu eurodeputowanemu musi wystąpić do szefostwa PE prokuratura. Jeśli wniosek zostanie uznany za zasadny, kierowany jest on do siedmioosobowej komisji zajmującej się poselskimi immunitetami, która funkcjonuje przy parlamentarnej komisji prawnej (JURI).

Jeśli chodzi o Obajtka prokuratura prowadzi trzy duże postępowania dotyczące nadużyć w Orlenie, są to jednak postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie. Sam były szef Orlenu nie usłyszał zarzutów.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

jowi/ ap/ mhr/