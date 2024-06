Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie ma decyzji, czy projekt ws. związków partnerskich będzie rządowy czy poselski. Ministra ds. równości Katarzyna Kotula odpowiedziała, że walczy o zgodę na wpisanie projektu do wykazu prac rządowych, nawet jeśli PSL na niego nie zagłosuje.

Kontrowersje w koalicji rządzącej wokół ustawy o związkach partnerskich

W koalicji rządzącej nie ma zgody co do projektu ustawy o związkach partnerskich, za który odpowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Projekt, oprócz Lewicy, popiera KO i Polska 2050, jego zapisom sprzeciwia się natomiast PSL. W kwietniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie zagłosuje za statusem małżeństw dla związków homoseksualnych i nie zagłosuje za przysposobieniem dzieci oraz za adopcją dla takich związków.

Temat projektu ma być poruszany w środę podczas wspólnego posiedzenia klubów PSL i Polski 2050, tworzących Trzecią Drogę.

Szef PSL o wątpliwościach związanych z projektem ustawy

Szef PSL podkreślił w środę w rozmowie z dziennikarzami, że kwestia związków partnerskich nie jest objęta umową koalicyjną pomiędzy tworzącymi rząd ugrupowaniami. Wskazał, że w PSL każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem, natomiast stanowisko ludowców w tej sprawie nie powinno być dla nikogo niespodzianką.

Pytany przez dziennikarzy, czy będzie to projekt rządowy - tak jak chciała ministra Kotula - Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że jest to temat do dyskusji i decyzję podejmie cała koalicja. "Rozważenie, czy to będzie projekt rządowy czy poselski, to decyzja całej koalicji. Zespół ds. programowania prac rządu, w którym są ministrowie wszystkich ugrupowań podejmuje takie decyzje" - doprecyzował.

Brak decyzji co do statusu projektu ustawy o związkach partnerskich

Zaznaczył, że decyzja jest niepodjęta, więc "zapewnienia, że to jest projekt rządowy byłyby na wyrost".

Wicepremier stwierdził też, że chciałby, by koalicja rządząca zajęła się skrupulatną realizacją umowy koalicyjnej. "Tam jest wiele spraw dotyczących polskiego rolnictwa, składki zdrowotnej, wsparcia dla przedsiębiorców, czy rozwoju infrastrukturalnego. Chciałbym byśmy to wszyscy realizowali, również w obszarach, którymi zarządza Lewica, jest wiele kwestii, które chcemy realizować, jak rozwój cyfryzacji, wsparcie dla rodzin. Umówiliśmy się na konkretne działania. Jak je będziemy robić, to współpraca (w ramach koalicji - PAP) będzie bardzo dobra" - zauważył szef ludowców.

Ministra Kotula naciska na wpisanie projektu do wykazu prac rządowych

Kotula, odnosząc się do słów Kosiniaka-Kamysza, powiedziała PAP, że projekt ustawy jest opracowany przez "ministrę konstytucyjną w rządzie". "Walczę o zgodę na wpisanie go do wykazu prac rządowych, nawet jeśli część polityków PSL na niego nie zagłosuje" - podkreśliła.

Dodała, że zgoda ludowców dopiero "uruchomi proces rządowy". "Jeśli dzisiaj będzie zgoda części polityków PSL, to już oficjalnie będziemy dalej nad tym projektem rządowym pracować" - zapowiedziała.

Niezgoda na rejestrację związków partnerskich poza USC

Ministra wskazała również, że nie pozwoli na wykreślenie z treści projektu ustawy możliwości zawierania związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. "Nie wyobrażamy sobie, żeby to rejestrować u notariusza i zanosić te dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, bo to jest sprawa i godnościowa, i kwestia bezpieczeństwa danych" - oceniła.

Podkreśliła, że zrobiła już "wiele kroków w tył", dlatego uważa, że koalicja rządząca jest w stanie wypracować kompromis w tej sprawie. "Więc jeśli PSL mówi +nie+ przysposobieniu, to ja mówię +nie+ wyniesieniu rejestracji związków partnerskich z Urzędu Stanu Cywilnego" - dodała.

Specyfika projektu ustawy o związkach partnerskich

Wiceprezes PSL Urszula Pasławska w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce przyznała, że problemem dla jej ugrupowania jest ceremonia zawierania związku partnerskiego w USC.

Projekt ustawy o związkach partnerskich ma zakładać m.in. wspólne nazwisko, prawo do wspólnego rozliczania się, prawo do informacji medycznej i prawo do odwiedzania się w szpitalu. Lewica chciałaby, by w projekcie znalazł się też zapis o prawie do przysposobienia dziecka partnera. (PAP)

Autorzy: Karolina Mózgowiec, Agata Andrzejczak

