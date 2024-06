Ponad 430 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią odnotowała od ostatniego piątku do niedzieli Straż Graniczna. Zatrzymano także kilka kolejnych osób za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. To obywatele: Estonii, Ukrainy, Polski i Syrii.

W piątek było ponad 110 prób przekroczenia granicy wbrew przepisom, w sobotę ponad 210, w niedzielę ponad 100 - poinformował w poniedziałek w komunikacie Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku.

Gdzie Migranci próbowali przekraczać granicę?

Migranci próbowali przekraczać granicę w rejonie działania placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce i Czeremsze.

"W rejonie Dubicz Cerkiewnych odnotowaliśmy kilka sytuacji, kiedy migranci byli bardzo agresywni. Rzucali w stronę polskich patroli konarami, gałęziami oraz petardami. W działania (były) zaangażowane wszystkie służby" - poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz.

Ilu migrantów próbowało przekroczyć granicę?

Dotychczas, w czerwcu, było ponad 1 tys. 650 prób nielegalnego przekroczenia granicy - poinformowała PAP mjr Zdanowicz.

Od początku maja takich prób było ponad 8 tys., w kwietniu prawie 3,4 tys. Od początku roku było ponad 17 tys. takich prób.

Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano cztery kolejne osoby - podał POSG. To obywatele: Estonii, Ukrainy, Polski i Syrii.

Ile osób pomagało w nielegalnym przekroczeniu granicy?

SG podsumowała, że dotychczas w 2024 r. zatrzymano łącznie 196 osób, które pomagały i organizowały nielegalne przekroczenie granicy. Przypomniano, że za takie przestępstwo grozi kara do ośmiu lat więzienia; wszczynane jest także wobec takich osób postępowanie administracyjne, aby osoby takie były zobowiązane do powrotu do kraju pochodzenia, otrzymują również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na okres 5-10 lat.

Podlaski Oddział SG poinformował także, że SG udzielała pomocy 13 migrantom, którzy wymagali pomocy medycznej.

Autorka: Izabela Próchnicka