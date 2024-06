O tym, czy są potrzebne zmiany w zwycięskiej drużynie, zdecyduje jej szef, Donald Tusk - powiedział szef KPRM Jan Grabiec pytany o ewentualne zmiany w strukturze Platformy po wyborach do PE. Wg Andrzeja Halickiego, zmiana na stanowisku sekretarza generalnego PO wydaje się naturalna. Trzaskowski ocenił, że "po wyniku wyborów do europarlamentu jest szansa na demokratycznego prezydenta”.

Z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP wynika, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. KO zdobyła 21 mandatów, PiS - 19, Konfederacja - sześć, TD - cztery, a Lewica - trzy.

Kto zasiądzie w Parlamencie Europejskim?

W Parlamencie Europejskim zasiądą, według exit poll, m.in. Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, a także Marcin Kierwiński - sekretarz generalny PO i szef warszawskiej PO.

Czy PO podejmie decyzje o zmianach w partii?

Szef KPRM pytany, kiedy PO podsumuje wybory i podejmie ewentualne decyzje co do zmian w strukturze partii, zaznaczył, że na razie priorytetowe są kwestie związane z pracami rządu. Przypomniał, że w poniedziałek Rada Ministrów zbierze się na posiedzeniu wyjazdowym w Białymstoku. "Czy są potrzeby zmian w zwycięskiej drużynie, to oceni przewodniczący Donald Tusk i pewnie w najbliższych tygodniach będzie się nad tym zastanawiał. Na razie zabieramy się ostro do pracy" - powiedział PAP Grabiec.

Europoseł Andrzej Halicki podkreślił, że podsumowanie wyborów do PE to zadanie dla sekretarza generalnego, biura krajowego i zarządu partii.

Halicki o zmianie sekretarza generalnego PO?

Jego zdaniem, zmiana na stanowisku sekretarza generalnego "wydaje się naturalna, ale to nie jest dziś najważniejszy temat". "Mamy przed sobą formowanie się w ramach nowego układu sił w Paramencie Europejskim, mam nadzieję ze znaczącą rolą polskiej delegacji" - powiedział Halicki.

Kolejne wyzwanie dla wszystkich ugrupowań to przyszłoroczne wybory prezydenckie.

Halicki o wyborach prezydenckich 2025

Według Halickiego, rozmowy nt. kolejnych wyborów mogą się zacząć po wakacjach. "Wybory prezydenckie będą kolejnym sprawdzianem, w którą stronę podąża Polska. Po wakacjach na pewno będziemy rozmawiać, w jaki sposób przystąpić do kampanii prezydenckiej" - dodał Halicki.

Trzaskowski o wyborach prezydenckich 2025

Wiceszef PO Rafał Trzaskowski pytany podczas wieczoru wyborczego KO, czy w wyborach prezydenckich to on zapewni wygraną dla Koalicji Obywatelskiej odpowiedział: „jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale po wyniku wyborów do europarlamentu jest olbrzymia szansa na to, że będziemy mieli demokratycznego prezydenta”.