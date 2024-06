Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planuje przesłuchać w środę dwóch ostatnich świadków: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Z ich dotychczasowych wypowiedzi wynika jednak, że obaj się nie pojawią i wnoszą o przesłuchanie w innym terminie, po wyborach do PE.

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej - Kaczyński i Obajtek

Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchanie w ubiegłym tygodniu, w związku z czym został ponownie wezwany na środę. Prezes PiS wniósł do komisji o zmianę terminu przesłuchania na czas po wyborach do PE. Uzasadnił to pobytem za granicą w ramach wypełniania swoich zobowiązań politycznych w trakcie kampanii wyborczej. Przewodniczący komisji Michał Szczerba poinformował jednak, że wniosek Kaczyńskiego nie został uwzględniony. Powiedział PAP, że w środę oczekuje obecności obu świadków, tym bardziej, że obaj zostali skutecznie wezwani na posiedzenie. Wskazał, że jeśli prezes PiS się nie pojawi, to komisja rozważy wniosek o ukaranie go karą porządkową. Natomiast jeżeli były prezes Orlenu po raz kolejny się nie stawi, komisja wystąpi nie tylko z wnioskiem o karę porządkową, ale także z wnioskiem o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie.

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej - transmisja

Link do transmisji: