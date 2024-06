Od lipca bieżącego roku, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzenie podwyżek stawek dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych oraz rezerwistów aktywnych i pasywnych odbywających ćwiczenia wojskowe. Podwyżki mają wynosić od 7,5 do prawie 20 procent.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia MON z 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi (Dz. U. poz. 2850 oraz z 2023 r. poz. 2794).

Żołnierze WOT - stawki dzienne

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r., polegały na usztywnieniu stawek dla żołnierzy niezawodowych WOT oraz rezerwistów, których powołano na ćwiczenia. Do końca 2022 r. stawki te były uzależnione od wysokości minimalnego uposażenia żołnierzy zawodowych. Na przykład, szeregowy TSW otrzymywał za dzień służby 2,85 proc. pensji żołnierza zawodowego. Po zmianach w 2023 r. szeregowy niezawodowy dostawał 130 zł za każdy dzień ćwiczeń.

Kolejna podwyżka stawek nastąpiła od 2024 r., wynikająca z podpisanej 6 grudnia 2023 r. nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 grudnia 2022 r. Stawki zwiększyły się jedynie o 11 zł na dzień ćwiczeń, bez względu na posiadany stopień wojskowy.

Obecnie, od 1 stycznia 2024 r., stawka dla szeregowego wynosi 141 zł, dla starszego szeregowego - 146 zł, kaprala - 161 zł, plutonowego - 171 zł, a porucznika - 221 zł za dzień ćwiczeń. Gdyby obowiązywały zasady sprzed 2022 r., stawka szeregowego żołnierza OT oraz rezerwisty wyniosłaby 2,85 proc. najniższego uposażenia zasadniczego (obecnie 6000 zł brutto), czyli 171 zł, co oznaczałoby o 30 zł więcej niż obecnie.

Planowane podwyżki dla Terytorialsów i rezerwistów

Jeśli propozycja MON zostanie zaakceptowana, to od 1 lipca br. szeregowy niezawodowy powołany na ćwiczenia otrzyma 169 zł, starszy szeregowy - 174 zł, plutonowy - 198 zł, a porucznik - 235 zł. Z uzasadnienia MON wynika, że stawki w korpusie szeregowych wzrosną od 16,8 proc. do 19,9 proc., dla podoficerów - od 10,3 proc. do 19,7 proc., a dla oficerów do 7,5 proc. w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

Opracowując nową tabelę stawek uposażenia, uwzględniono brak obciążeń w odniesieniu do uposażeń zasadniczych żołnierzy niezawodowych, czyli brak opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz brak odprowadzania składki zdrowotnej.

Kiedy zmiany stawek wejdą w życie?

Projekt rozporządzenia MON został wysłany do konsultacji międzyresortowych. Wiceminister Paweł Bejda wyznaczył 10 dni na zgłaszanie opinii. Nowe stawki mają wejść w życie od 1 lipca br., pomimo że rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw w późniejszym terminie.