Chcę Wam opowiedzieć o czymś bardzo ciekawym – o sztucznej inteligencji

Wiktoria Głodek

8 lat

/> />

Sztuczna inteligencja to taki mądry komputer, który umie odpowiadać na pytania i pomagać ludziom. Można go zapytać o różne rzeczy, a on zawsze ma odpowiedź.

Czy sztuczna inteligencja może pomagać osobom samotnym i starszym?

Babcia Bożenka mówi, że tak! Uważa, że może pomagać osobom starszym w szybkim wyszukiwaniu ważnych dla nich informacji – na przykład na temat zdrowia. Mówi, że to dużo łatwiejsze niż szukanie w Internecie. Sztuczna inteligencja może pomóc także osobom nie znającym języków obcych w wyjazdach zagranicznych, ponieważ umożliwia szybkie tłumaczenie.

/> />

Z kolei Babcia Tereska uważa, że sztuczna inteligencja może być wielką pomocą, bo starszym osobom trudno jest załatwiać różne sprawy przez Internet. Na przykład, żeby założyć konto w banku, trzeba wypełnić dużo formularzy, a to jest trudne. Babcia Tereska mówi, że sztuczna inteligencja mogłaby być takim prywatnym asystentem, który pomoże w takich sprawach. Ale mimo to, babcia Tereska twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi kontaktu z ludźmi, a szczególnie z kochanymi wnukami, jak ja!

/> />

Dziadek Andrzej też mówił o sztucznej inteligencji. Dziadek jest bardzo ciekawy, jak to wszystko się rozwija. Mówi, że sztuczna inteligencja ma wiele możliwości, ale starsi ludzie wolą polegać na swoim doświadczeniu. Dziadek Andrzej uważa, że sztuczna inteligencja jest wciąż „sztuczna” i trudno jej w pełni zaufać. Dla niego ważne jest, żeby mieć pewność, że coś jest naprawdę dobrze zrobione, a to mogą zapewnić tylko ludzie.

/> />

Sztuczna inteligencja może więc pomagać starszym osobom w różnych codziennych sprawach, ale nie zastąpi prawdziwego kontaktu z ludźmi. Tak mówi moja babcia Bożenka, babcia Tereska i dziadek Andrzej. Ja myślę, że sztuczna inteligencja to super pomysł, bo może pomagać moim dziadkom, a ja mogę spędzać z nimi więcej czasu na zabawie. ©℗

Rysunki wykonali:

Anastazja Czechowska, 9 lat

Wiktoria Głodek, 8 lat

Marysia Wantusiak, 11 lat