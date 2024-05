Etyka i uczciwość algorytmów: algorytmy AI mogą być podatne na uprzedzenia lub błędy, co może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania lub dyskryminacji. Na przykład, jeśli algorytm analizujący dane z kamery rozpoznaje białe osoby lepiej niż osoby kolorowe, może to prowadzić do niesprawiedliwych decyzji policyjnych lub sądowych.

Manipulacja i dezinformacja: istnieje ryzyko, że wrogie podmioty mogą wykorzystać AI do manipulowania informacjami lub propagandy, co może prowadzić do dezinformacji społecznej lub wzrostu napięć społecznych. Na przykład, algorytmy mogą być wykorzystywane do generowania fałszywych informacji lub fałszywych obrazów, które mogą być trudne do odróżnienia od prawdziwych.

Zależność od technologii: rosnąca zależność od AI może prowadzić do sytuacji, w których ludzie stają się zbyt zależni od technologii, co może utrudniać podejmowanie decyzji lub reagowanie w przypadku awarii lub błędów systemu.

Prawa autorskie: SI może tworzyć prace które będą posługiwały się innymi pracami, lecz wciąż będzie to domeną publiczną.

Odpowiedzialność karna i cywilna: za szkody wyrządzone przez SI będzie odpowiadał jej operator lub programista, ponieważ SI nie ma mocy prawnej.