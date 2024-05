Marzec był pierwszym w 2024 r. miesiącem, w którym przyrost naturalny okazał się korzystniejszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny.

Nadal mamy jednak do czynienia nie z przyrostem, lecz z ubytkiem – tym razem wyniósł on 12 tys. osób. Rok wcześniej liczba ludności zmniejszyła się o 12,4 tys. osób. Ta poprawa nie jest jednak wynikiem większej liczby urodzeń (pod tym względem mamy spadek o 4,3 tys., do 20 tys.), lecz zmniejszenia liczby zgonów.

Jeśli się weźmie pod uwagę różnicę w liczbie urodzeń i zgonów, w skali roku liczba ludności zmniejszyła się o prawie 140 tys. osób. Urodzeń, których jeszcze kilkanaście lat temu było ponad 100 tys. rocznie, jest o jedną trzecią mniej. ©℗

ŁW