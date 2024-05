Próba pokazania, że premier Izraela i liderzy organizacji terrorystycznych, w tym Hamasu to jest to samo i angażowanie do tego instytucji międzynarodowych, których neutralność i obiektywizm powinny być głównym atutem, to rzecz absolutnie niedopuszczalna - powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że nie jest fanem premiera Netanjahu.

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karim Khan wniósł o nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra obrony tego kraju Joawa Gallanta oraz trzech przywódców Hamasu - Jahji Sinwara, Mohammeda Deifa i Ismaila Hanije - "w związku z uzasadnionymi podejrzeniami o ich odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione od października 2023 r. na terytorium Izraela i Strefy Gazy".

Tusk o nakazie aresztowania Netanjahu

Premier pytany o to na konferencji prasowej stwierdził, że "jest rzeczą zupełnie oczywistą, że mamy do czynienia z nieakceptowalnym, takim symetryzmem politycznym". "Powstaje dramatyczne pytanie: dlaczego nikt nie uznał wcześniej zanim wybuchła wojna w Gazie, aby wystosować nakaz aresztowania, jeśli chodzi o liderów Hamasu, organizacji terrorystycznej?" - pytał Tusk.

Tusk o politycznej ewolucji Netanjahu

Szef rządu zaznaczył, że nie jest fanem premiera Netanjahu. "Znam go bardzo długo, mogę powiedzieć, że na początku jego premierowskiej kariery, lata temu, nawet się w jakimś sensie przyjaźniliśmy politycznie, ale ewolucja polityczna premiera Netanjahu każe mi być bardzo sceptycznym wobec tego, co robi" - podkreślił Tusk.

Zdaniem premiera, Netanjahu "jest osobą w dużej mierze współodpowiedzialną za tę nową falę kryzysu na Bliskim Wschodzie". "Już nie mówiąc o polityce wewnętrznej, pamiętamy wszyscy oburzenie, protesty izraelskiej opinii publicznej w czasie tej jego kadencji" - dodał.

Tusk o zaangażowaniu MTK w sprawę Netanjahu

Ale - jak zaznaczył Tusk - "próba pokazania, że premier Izraela i liderzy organizacji terrorystycznych, w tym Hamasu to jest to samo i angażowanie do tego instytucji międzynarodowych, których neutralność i obiektywizm powinny być głównym atutem, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna".

Wniosek prokuratury MTK

We wniosku Khana wyliczono - oddzielnie dla przywódców Hamasu, oddzielnie dla Netanjahu i Galanta - listę zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości, które zdaniem prokuratury MTK można im przypisać.

W obu przypadkach prokurator MTK zaznaczył, że oskarżenia opierają się m.in. na rozmowach z naocznymi świadkami i ofiarami oraz materiałach audiowizualnych. O wydaniu nakazów aresztowania decydują sędziowie Trybunału, którzy rozpatrzą wniosek Khana.