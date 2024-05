Szykują się znaczące zmiany dla osób, które ukończyły 40. rok życia i będą chciały skorzystać z szeregu bezpłatnych badań. Specjalny rządowy program to umożliwiający miał zakończyć swą działalność już za kilka tygodni, ale w ministerstwie zdrowia postanowiono dać chętnym nieco więcej czasu. Jakie badania można będzie zrobić całkiem za darmo i do kiedy jest na to czas?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie, które pozwoli wydłużyć czas działania w Polsce programu profilaktycznego o nazwie „Profilaktyka 40 PLUS”. Pierwotnie miał on zakończyć się już w czerwcu.

Program Profilaktyka 40 Plus. Szykują się zmiany

Program „Profilaktyka 40 PLUS” wprowadzono w połowie 2021 r. i jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest on do osób, które ukończyły 40. rok życia. Pozwala za to, korzystając z uproszczonej ścieżki, wykonać bezpłatnie szereg badań, które mogą wykazać, czy nie cierpi się na jakąś chorobę. W założeniu twórców programu, miał on obowiązywać do 30 czerwca 2024 r., ale w połowie maja Ministerstwo Zdrowia zmieniło plany.

Resort postanowił wydłużyć czas, w którym będzie można skorzystać z szeregu bezpłatnych badań, do końca grudnia 2024 r. Dotychczas z programu, który objąć może nawet 20 mln Polaków, skorzystało ok. 3 mln osób. W nowej jego odsłonie przewidziano jednak pewne zmiany.

Jakie bezpłatne badania można będzie zrobić?

Program Profilaktyka 40 PLUS oferuje bezpłatne pakiety badań dla pań i panów. To, które badania otrzymasz w pakiecie, zależy od wyników ankiety, którą wypełniasz zanim dostaniesz e-skierowanie.

Pakiet badań dla pań może zawierać:

morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe (AlAT, AspAT, GGTP)

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Pakiet padań dla panów

morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe (AlAT, AspAT, GGTP)

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

badanie PSA, które jest niezbędne do wykrycia przerostu prostaty i raka prostaty.

Zmiany w programie Profilaktyka 40 PLUS

W porównaniu do poprzedniej odsłony programu, obowiązującej do 30 czerwca 2024 r. resort przewiduje pewne zmiany. Rejestracja chętnych będzie bowiem przebiegać na podobnych zasadach, jednak z wyjątkiem możliwości dokonania centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem infolinii.