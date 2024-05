Zjednoczona Prawica bez wsparcia prezydenta Andrzeja Dudy nie ma szans, by zrobić dobry wynik w wyborach prezydenckich 2025 r. - uważa szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Pytany, czy pomógłby Gawryluk w kampanii, gdyby poprosiła o pomoc, Mastalerek odparł, że prowadził już kampanie wyborcze. Na temat startu Doroty Gawryluk w wyborach prezydenckich media spekulują od kilku miesięcy.

W internetowej części rozmowy w radiu RMF FM Mastalerek został zapytany o pogłoski, zgodnie z którymi prezydent Andrzej Duda przychylnie podchodzi do ewentualnej kandydatury dziennikarki Doroty Gawryluk w wyborach prezydenta RP w 2025 r.

Mastalerek o konieczności wsparcia Dudy

Na pytanie, co myśli, gdy czyta artykuły na ten temat, szef gabinetu prezydenta odparł: "Myślę sobie, że miałem rację wtedy, kiedy mówiłem, że to Zjednoczona Prawica powinna zabiegać o wsparcie prezydenta Dudy i bez wsparcia prezydenta Dudy w kampanii 2025 r. nie ma szansy na to, żeby zrobić dobry wynik".

Gawryluk kandydatką PiS w wyborach prezydenckich?

Dopytywany, czy oznacza to, że albo PiS wystawi kandydata, który zyskał przychylność prezydenta, albo ten poprze kogoś innego, np. Gawryluk, Mastalerek odparł, że "tego nie powiedział".

W zeszłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" podała, że podczas rozmowy o kandydacie PiS na prezydenta Andrzej Duda miał powiedzieć, że przed rozpoczęciem kampanii jeszcze "wiele się może zdarzyć" i "może się pojawić ktoś o poglądach konserwatywnych, niekoniecznie związany z partią". "Zostało to odczytane jako przychylność wobec startu Gawryluk i nie można wykluczyć, że dziennikarce Polsatu będzie pomagał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek" - napisała "GW".

Mastalerek o celebrytach w polityce

W rozmowie Mastalerek podkreślał, że na razie żadnej oficjalnej kandydatury nie ma, ale "wszystkie pomysły trzeba traktować poważnie". "Historia w wielu zachodnich - i nie tylko - demokracjach pokazała, że jest to możliwe. W Polsce mieliśmy przykład Szymona Hołowni, wcześniej Pawła Kukiza. Mieliśmy przykład Wołodymyra Zełenskiego" - wymieniał.

Mastalerek o prowadzeniu kompanii wyborczej Gawryluk

Pytany, czy pomógłby Gawryluk w kampanii, gdyby poprosiła o pomoc, Mastalerek odparł, że prowadził już kampanie wyborcze m.in. w 2015 r. oraz 2020 r. "Jest to bardzo ciężka praca. Dość już chyba mam prowadzenia komuś kampanii. Jak już miałbym się angażować w kampanie wyborcze, to chyba po drugiej stronie" - powiedział.

Gawryluk o starcie w wyborach prezydenckich

Na temat startu Doroty Gawryluk w wyborach prezydenckich media spekulują od kilku miesięcy. Dziennikarka nie potwierdza tych spekulacji, ale również im nie zaprzecza. "Bez względu na to, czy bym zaprzeczała, czy nie, to nie ma znaczenia (...) Robię swoje" - mówiła w zeszłotygodniowej rozmowie z PAP.

Gawryluk prezeską Stowarzyszenia Lepsza Polska

W zeszły piątek portal Wirtualna Polska napisał, że Gawryluk, która od marca prowadzi program "Lepsza Polska", została prezeską organizacji o analogicznej nazwie, czyli Stowarzyszenia Lepsza Polska. Według źródeł portalu to ruch zbliżający ją do startu w wyborach prezydenckich, a stowarzyszenie mogłoby przerodzić się potem w partię polityczną.