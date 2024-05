O jeden mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego ubiega się w Polsce średnio 19 kandydatów. Łącznie o 53 mandaty w europarlamencie powalczy 1020 kandydatów. 47 proc. wszystkich kandydatów stanowią kobiety, najwięcej znalazło się ich na listach Lewicy. Kodeks wyborczy nakłada na komitety wyborcze obowiązek umieszczenia na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn.

W niedzielę 9 czerwca w Polsce będziemy wybierać 53 europosłów - o jednego więcej niż 5 lat temu.

Komitety i listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego

Swoje listy wystawiło łącznie 11 komitetów wyborczych, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach. Są to: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Trzecia Droga - Polska 2050 - Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie oraz Polexit.

Listy wyborcze zarejestrowały też komitety: Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w 6 okręgach, Normalny Kraj w 5 okręgach, Ruch Naprawy Polski w 2 okręgach oraz Głos Silnej Polski w jednym okręgu.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że łącznie o mandat europosła ubiegać będzie się 1020 kandydatów. O jeden mandat powalczy średnio 19 kandydatów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. wystartowało 872 kandydatów, a o jeden mandat zabiegało wówczas 17 kandydatów. Z kolei w 2014 r. wystartowało 1282 kandydatów, a o jeden mandat zabiegało wtedy 25 kandydatów.

Najwięcej kandydatów - po 130 (maksymalna możliwa liczba) - wystawiły KO, PiS, Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja.

Nieco mniej, bo 129 kandydatów ubiega się o mandat z list Bezpartyjnych Samorządowców, zaś 127 z list komitetu Polexit.

Komitet Normalny Kraj wystawił 45 kandydatów, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 43 kandydatów, Ruch Naprawy Polsko - 17, zaś Głos Silnej Polski - 9.

Obowiązek komitetów wyborczych

Kodeks wyborczy nakłada na komitety wyborcze obowiązek umieszczenia na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. W tegorocznych eurowyborach 47 proc. wszystkich kandydatów stanowią kobiety, 53 proc. to mężczyźni - to w sumie 476 kandydatek i 544 kandydatów.

Kobiety na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego

W wyborach europejskich w 2019 r. kobiety również stanowiły 47 proc. wszystkich kandydatów (w sumie było to 406 kobiet), zaś w 2014 r. było to 44 proc. (w sumie 560 kobiet).

Najwięcej, bo 68 kobiet znalazło się na listach Lewicy i jest to jedyny komitet, który wystawił więcej kandydatek niż kandydatów - na listach jest 62 mężczyzn.

Niemal po równo między płciami miejsca na listach podzielił komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Z ich list startują 64 kobiety i 65 mężczyzn.

Po 61 kobiet wystartuje z list KO oraz Polexitu, przy czym KO ma na listach 69 mężczyzn, zaś Polexit - 66 mężczyzn.

Na listach Konfederacji znalazło się 59 kobiet i 71 mężczyzn, na listach Trzeciej Drogi 57 kobiet i 73 mężczyzn, zaś na listach PiS 53 kobiety i 77 mężczyzn.

Parytety na listach wyborczych do PE po raz pierwszy obowiązywały w wyborach w 2014 r. Wówczas kobiety uzyskały 12 z 51 mandatów. W 2019 r. kobiety uzyskały 18 z 52 mandatów.